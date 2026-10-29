Första SHL-målet – efter två år: "Har varit tufft"

Milton Gästrin sätter sitt första SHL-mål för Brynäs.

Foto: TV4/Skärmdump & Aron Broman/Bildbyrån (Montage)

I oktober 2024 gjorde Milton Gästrin sin SHL-debut för MoDo Hockey .

I oktober 2026 skjuter Milton Gästrin sitt första SHL-mål för Brynäs IF.

Det blev åtta SHL-matcher för Gästrin som gallerspelare i MoDo säsongen 2024/25. Därefter åkte MoDo ut ur SHL och Gästrin följde med ner till HockeyAllsvenskan där han gjorde succé med 24 poäng på 39 matcher. Inför årets säsong värvades 19-åringen sedan till Brynäs i SHL.

Milton Gästrin gör sitt första SHL-mål

Totalt hade Milton Gästrin gått 17 matcher utan att näta i SHL. I kväll spräckte han dock nollan. I mötet med Färjestad var det Gästrin som klev fram och sköt kvitteringen till 1-1, sedan Färjestad tagit ledningen tidigt i matchen. Oskar Lindblom hade pucken bakom mål och spelade in till Gästrin som sköt ett direktskott som gick in högt bakom Melker Thelin i FBK-kassen.

– Det var lite studsar fram och tillbaka där. Sedan trillade den ut i mitten och jag fick nypa dit den. Det var skönt, säger Gästrin till TV4 om sitt första SHL-mål i karriären.

Milton Gästrin har annars haft en tuffare höst i Brynäs. Han inledde säsongen skadad och missade de första matcherna innan han gjorde comeback för en månad sedan. Talangen har dock brottats med lite speltid under starten av säsongen innan han sedan kommit upp och fått mer förtroende.

– Såklart har det varit tufft. Ny klubb och ny förening, då handlar det ju om att bygga en tillit med tränarna. Det har jag fått jobba med mycket på slutet och det känns kul att få spela lite mer nu i alla fall, säger Gästrin.

Brynäs tappade helt mot Färjestad

Färjestad tog ledningen i Gävle då Per Åslund satte 0-1 i ett friläge redan efter 3:17 minuters spel. Sedan var det alltså Milton Gästrin som kvitterade och Brynäs kunde sedan vända på matchen då lagkaptenen Johan Larsson satte 2-1 i powerplay med bara 50 sekunder kvar av perioden.

I början av andra perioden utökade Brynäs till 3-1 då Axel Rindell blev målskytt i powerplay. Sedan tappade Brynäs matchen helt och hållet. Först reducerade Jack Berglund till 3-2 innan stjärnan Viktor Lodin klev fram två gånger om och både kvitterade och gav FBK ledningen. Färjestad gick då från underläge 1-3 till ledning 4-3 med tre mål på blott 3:22 minuter.

Färjestad vann sedan också matchen med 5-4 sedan Viktor Lodin fullbordat ett hattrick.