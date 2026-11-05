Därför saknas Milton Gästrin i Juniorkronorna

Gästrin har missat två av landslagsmatcherna.

Foto: Simon Eld och Bildbyrån.

NYKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

Trots att hans namn stod uppskrivet när Magnus Hävelid presenterade sin trupp till JVM-uppladdningen i Nyköping har Milton Gästrin saknats på isen. Först vid onsdagens 4–1-seger mot Slovakien och sedan även till torsdagens 9–2-målfest mot Schweiz.

Med skadehistoriken Gästrin haft under hösten skapade detta också en oro hos Brynäs IF-fansen. Inte minst när Järved-produkten också slog till med två raka mål strax innan uppehållet, och just såg ut att hitta form.

Nu kommer ett lugnande besked från förbundskaptenen. Milton Gästrin har legat hemma på hotellet sjuk.

– Jag hoppas att det är okej imorgon, att han är med och kan träna. Han fick vara med en träning och sen blev han förkyld. Jag hoppas, peppar peppar. Det var lite positiva vibbar idag, men vi har hållit honom lite isolerad på rummet. Tråkigt för honom, men har vi tur är han på plats och tränar imorgon så att han åtminstone kan få två matcher i helgen, säger Hävelid till hockeysverige.se.

Kan bli viktig i ett JVM: "Har den erfarenheten"

Just Milton Gästrin kan också bli viktig för Juniorkronorna i och med sitt ledarskap. Det visade han redan när många av de här spelarna fick honom som kapten under U18-VM.

– Han har den erfarenheten. Sen hade han en tuff start på säsongen, skadade sig när vi var i USA, och det tog tid att komma tillbaka. För honom, och för oss som grupp, att få spela de här typerna av matcher... han är en bra ledare överhuvudtaget och är viktig för gruppen på det sättet, fortsätter förbundskaptenen.

Schweiz – Sverige: 2–9 (1–4, 0–2, 1–3)

Schweiz: Fueter, Kneubuhler.

Sverige: Ihs-Wozniak, Hillström, Pettersson, Genborg (3), Sundqvist, Krantz, Sundström.