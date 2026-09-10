Mikko Manner öppnar upp om tiden i Brynäs.

Foto: Tobias Sterner/Bildbyrån

2021 anställdes Mikko Manner som ny huvudtränare för Brynäs IF, efter att tidigare ha tränat Kärpät under flera år, och finländaren skulle leda klubben i en ny riktning sedan laget tvingats kvala sig kvar i SHL under säsongen 2020/21. Manner blev sedan populär i Gävle och ledde Brynäs till slutspel direkt under sin första säsong 2021/22.

Under andra året gick det desto tyngre för Manner och Brynäs. Efter en tuff säsong slutade Brynäs näst sist i SHL-tabellen vilket ledde till att Manner och hans tränarstab fick sparken precis innan kvalspelet mot Malmö . Den nya ledarstaben ledd av Ove Molin lyckades dock inte hålla Brynäs kvar i SHL utan Malmö vann med 4-1 i matcher och Brynäs blev degraderade till HockeyAllsvenskan .

Mikko Manner: "Så här i efterhand skulle jag inte ha åkt"

Efter åren i Brynäs har Mikko Manner återvänt hem till Finland igen och numera är han huvudtränare för HPK. I ett nytt avsnitt av podcasten Urheiluromantikko är Mikko Manner med som gäst och i programmet går han igenom sin tränarkarriär och pratar då öppet om åren i Sverige.

Mannar menar då att han ångrar flytten till Brynäs och menar att han borde avstått från att lämna Finland vid den tidpunkten.

– Jag har grämt mig lite över att jag inte var den bästa versionen av mig själv då. Jag var lite utmattad efter åren i Kärpät. När det till en början bara kom segrar och vi sedan började förlora, visste jag inte varför den stora arbetsinsatsen inte längre belönades med segrar. Jag kunde inte riktigt hantera det och började bli lite utmattad, säger Manner i Urheiluromantikko och fortsätter:

– Men när jag fick frågan om Brynäs var det återigen en sådan situation där jag tänkte: ”De kanske aldrig frågar igen om jag inte tar chansen nu.” Så här i efterhand, om jag kunde åka tillbaka i en tidsmaskin, skulle jag inte ha åkt. Jag borde ha tagit en paus däremellan och samlat krafter, säger Manner.

Kritiken mot Brynäs: "Vi fick sparken för sent"

Mikko Manner är också kritisk mot att han, tillsammans med assisterande tränarna Kalle Kaskinen och Ari-Pekka Pajuluoma fick sparken av Brynäs precis innan kvalspelet.

– Jag tycker att vi fick sparken för sent. Antingen borde de ha gett oss sparken tidigare eller så borde de ha litat på oss hela vägen, säger han.

Mikko Manner reflekterar nu över åren i Brynäs.

Foto: Ludvig Thunman/Bildbyrån

Öppnar för återkomst till SHL: "Kommer gärna tillbaka"

Enligt Mikko Manner lät han sig också påverkas av personer utanför laget där han kände en frustration samt irriterade sig på andras åsikter.

– Vissa misstag gjordes när det gällde att hantera helheten. När det gällde energin var jag inte den bästa versionen av mig själv. Det har lämnat efter sig en viss bitterhet, eftersom det annars var en fantastisk upplevelse. Klubben, fansen, ligan och allt som hörde till matcharrangemangen. Två matcher i veckan, alla lag i serien spelade lika många matcher vid samma tidpunkt. Arenorna var nästan slutsålda till varje match. Allt var jättefint runt omkring.

Trots att tiden i Sverige inte blev som han hade hoppats menar Mikko Maner att han fortfarande drömmer om att få chansen att coacha i SHL igen i framtiden.

– Jag skulle gärna komma tillbaka. Men eftersom jag var med och tog Brynäs till kvalet är jag nog inte direkt den hetaste valutan där just nu. Men tiden får utvisa. Vi får se om jag någon gång får möjligheten att åka dit igen och visa vad jag kan, säger Mikko Manner i Urheiluromantikko.