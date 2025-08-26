Landsmannen lockade backen till SHL: ”Sa många bra saker”

Linköping plockade in Mikko Kokkonen efter skadan på Oscar Fantenberg.

Finländaren lockades till SHL-klubben av landsmannen Rasmus Rissanen, avslöjar han själv.

– Han sa många bra saker och det var en stor del till att jag ville komma hit, säger Kokkonen till Corren.

Rasmus Rissanen hjälpte till att locka Mikko Kokkonen till Linköping. Foto: Bildbyrån & Alamy

En handoperation riskerar att hålla Oscar Fantenberg borta från spel under hela SHL-säsongen. Därför valde Linköping att agera snabbt – och kort efter det dystra skadebeskedet för lagkaptenen presenterade SHL-klubben värvningen av Mikko Kokkonen.

Kokkonen ansluter från Toronto Marlies i AHL – och lockades till Linköping av landsmannen Rasmus Rissanen, avslöjar han själv. Efter telefonsamtal med Rissanen bestämde sig Kokkonen för att en flytt till SHL och Linköping var rätt val.

– Jag ringde och frågade hur förutsättningarna var här i Linköping. Han sa många bra saker och det var en stor del till att jag ville komma hit. Jag vill bli bättre och spela i NHL i framtiden, säger Kokkonen till Corren.

”Här finns allt jag behöver”

Kokkonen hoppas kunna använda Linköping som språngbräda för att ta sig tillbaka till Nordamerika. Den 24-årige backens avtal med Linköping sträcker sig säsongen ut.

– Jag ville komma till en klubb där jag kan bli bättre som hockeyspelare. Jag känner att här finns allt jag behöver just nu. Jag är väldigt glad över att vara här, säger Kokkonen.

Förra säsongen noterades Kokkonen för 14 poäng (3+11) på 50 AHL-matcher för Toronto.