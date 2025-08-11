Mardrömsbeskedet: Kan missa hela säsongen

Oscar Fantenberg ska opereras igen och riskerar att missa hela SHL-säsongen.

Det meddelar Linköping på sin hemsida.

– Det är klart att hela situationen känns otroligt jobbig och tuff, säger han till sajten.

Oscar Fantenberg blir borta i minst ett halvår.

Foto: Magnus Andersson/Bildbyrån

Linköping ser ut att tvingas klara sig utan sin nyckelback och Oscar Fantenberg den kommande SHL-säsongen. Via sin hemsida meddelar Linköping att Fantenberg behöver operera sin skadade hand på nytt vilket innebär att han blir borta i minst sex månader och sannolikt hela säsongen.

– Det är klart att hela situationen känns otroligt jobbig och tuff. Det enda jag vill är att vara med där ute med laget och representera Linköping Hockey Club. Samtidigt: att gå från att få beskedet till att ”du kommer förmodligen aldrig kunna spela hockey igen” till att ”det här ser ut att bli bra efter din rehabilitering” känns väldigt befriande. Det har varit extremt psykiskt påfrestande de senaste veckorna, men nu någonstans kan man sakta men säkert se ljuset i tunneln, säger Fantenberg till sajten.

Peter Jakobsson: ”Ett mycket tråkigt besked för oss”

Fantenberg opererade handen under våren för att få bukt på sin skada och initialt såg resultatet lovande ut, men när backen började träna på is under sommaren återkom besvären, skriver Linköping på sin hemsida. I början av augusti rapporterade både Expressen och Hockeynews att skadan var så pass allvarlig att hans hockeykarriär var i fara.

Under den gångna veckan träffade Fantenberg en handspecialist i Göteborg och efter deras möte bestämdes det att en ny operation på handen skulle göras.

– Givetvis ett mycket tråkigt besked för oss och för Oscar. Men precis som han själv säger så är det någonstans tur i oturen – att gå från att förmodligen tvingas lägga av med ishockey till att det ändå finns en skapligt stor chans att komma tillbaka. Vi kommer självklart att stötta Oscar under hela rehabiliteringstiden. Samtidigt så kommer vi den närmsta tiden att kika ute på marknaden för att ta in någon som kan bredda vår backsida i Oscars frånvaro.

Uppgifter: Huvudspåret i jakten på ersättare

Enligt Hockeynews är AHL-backen Mikko Kokkonen nu huvudspåret i jakten på en ersättare till Fantenberg. Även Kokkonen ska vara positivt inställd till flytten, enligt sajten.

24-årige Kokkonen har spelat de senaste tre säsongerna i AHL, där han den gångna säsongen var assisterande lagkapten i Toronto Marlies. På 50 grundseriematcher noterades backen, som har två JVM med Finland på meritlistan, för 14 poäng (3+11).

Utan Fantenberg i laget har Linköping sju backar på kontrakt inför den kommande SHL-säsongen.