”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

HockeyAllsvenskans skyttekung är klar för SHL-spel nästa säsong.

Enligt Expressen är Mikkel Øby-Olsen överens med Färjestad BK.

Mikkel Øby-Olsen kommer att spela i Färjestad nästa säsong. Foto: Tobias Sterner/Bildbyrån

Redan i fjol imponerade Mikkel Øby-Olsen för Almtuna och gjorde 12+13 för 25 poäng på 52 matcher. Under årets säsong har norrmannen däremot fått en explosiv utveckling i HockeyAllsvenskan.

23-åringen öste in mål och poäng redan i ett tidigt skede av säsongen. Men efter de första veckornas succé hamnade Øby-Olsen i en liten dipp mellan slutet av oktober och början av december. Från och med mitten av december har forwarden däremot varit fullkomligt dominant. När grundserien summerades landade Mikkel Øby-Olsen in på hela 28 mål och 48 poäng på 52 matcher. Han vann därmed skytteligan i HockeyAllsvenskan och kom femma i poängligan.

Under Almtunas åttondelsfinal mot Oskarshamn gjorde Øby-Olsen också mål i båda matcherna – men det räckte däremot inte hela vägen för Uppsala-laget. Almtuna åkte ut i åttondelsfinalen efter 0-2 i matcher mot Oskarshamn. Deras säsong är därmed slut.

Färjestad vinner dragkampen om Mikkel Øby-Olsen

Det har stått klart under en längre tid att Mikkel Øby-Olsen skulle bli i princip omöjlig för Almtuna att behålla efter sin succé. Redan i början av säsongen uppgavs HA-stjärnan vara överens med Mora IK inför nästa säsong. I och med att Øby-Olsen bara blivit bättre och bättre under säsongens gång har dock fler och fler SHL-klubbar börjat få upp ögonen för skyttekungen. Det blir därför inget spel i Mora för 23-åringen nästa säsong.

Förra veckan kom nämligen uppgifter om att Mikkel Øby-Olsen jagas av SHL till nästa säsong. Spelarens agent Martin Nilsson bekräftade också för hockeysverige.se att de var i samtal med ”en handfull klubbar”. Nu uppges också succéspelaren ha gjort sitt val.

Det är Expressen som under onsdagskvällen kommer med uppgifter om att Mikkel Øby-Olsen är klar för spel i Färjestad nästa säsong. Värmlänningarna vinner dragkampen om norrmannens underskrift efter att flera SHL-lag velat värva skyttekungen. Bland annat ska både Timrå och Rögle ha visat intresse för Øby-Olsen, uppger Expressen. Tidigare i sin karriär har Mikkel Øby-Olsen gjort 52 SHL-matcher för Oskarshamn, men nu får han en ny chans i högstaligan med Färjestad.

Source: Mikkel Øby-Olsen @ Elite Prospects