Svaret om SHL-klubbarnas dragkamp: ”Pratar”

Med två matcher kvar att spela av grundserien ser Mikkel Øby-Olsen ut att ta hem skytteligan i Hockeyallsvenskan. Nu kommer en uppdatering kring SHL-intresset för Almtuna-forwarden.

Mikkel Øby-Olsen jagas av SHL-klubbar. Foto: Bildbyrån/Aron Broman.

Redan i slutet av november började uppgifter sippra ut i media om att Mikkel Øby-Olsen inte skulle bli kvar i Almtuna efter 2025/26. Hockeynews uppgav då att Mora IK var nästa destination i Hockeyallsvenskan. Detta trots en tuff kamp från Almtuna. Men sedan dess har målen fortsatt rullat in.

I Expressens podcast ”Sanny & Svensson” slog man nyligen fast att det istället spel i SHL.

– Grejen är den att jag inte ens tror att han kommer landa i Mora, för att han kommer att sajna i SHL. Ge det två veckor så tror jag att det är påskrivet och klart någonstans, sade silly-experten ”MrMadhawk”.

För hockeysverige.se ger nu den norske genombrottsspelarens agent en uppdatering i linje med detta, på svar om SHL-intresset.

– Vi pratar med en handfull just nu men håller på att bena ner det, skriver agenten Martin Nilsson i ett sms.

23-åringen har en bakgrund i Huddinge och Oskarshamn, innan flytten till Almtuna. Där har han exploderat från tolv mål i fjol till hittills 27. Därmed ser han ut att ta hem skytteligan i grundserien, inför de två sista omgångarna.

Source: Mikkel Øby-Olsen @ Elite Prospects