Färjestad lånar ut löftet: ”Är väldigt glada över hans utveckling”

För en vecka sedan förlängde Färjestad med 18-årige Mikkel Eriksen, nu lånas han ut till Mora för spel i Hockeyallsvenskan.

– Vi enades om det innan deadline, meddelar Färjestads sportchef Rickard Wallin på lagets hemsida.

Mikkel Eriksen lånas ut till Mora

Foto: Magnus Andersson / Bildbyrån

15 matcher i SHL blev det för den norska centern Mikkel Eriksen, nu ansluter han till den Hockeyallsvenska klubben Mora.

– Vi enades om det innan deadline och lånar ut honom till Mora, till en början denna vecka. I och med att han är dubbelskriven och kan gå mellan klubbarna kan vi utvärdera var det passar Mikkel bäst att spela och hur mycket han kan hjälpa Mora i slutskedet av serien. Vi är väldigt glada över Mikkels utveckling under året och tycker det är en bra möjlighet för honom att ta ett till steg och skaffa sig mer erfarenhet på seniornivå i en bra miljö, säger Färjestads sportchef Wallin på klubbens sajt.

Spelklar inför onsdagens omgång

För 18-åringen har det främst blivit spel i U20 nationell under säsongen, där han gjort 44 poäng (19+25) på 25 matcher. I SHL har det gått tyngre där han fortfarande går poänglös. Nu får norrmanen möjligheten att prova på Hockeyallsvenskan.

Centern ansluter till Mora och är redo för spel under den pågående veckan. För dalmasarna väntar tre matcher under veckan. Den första matchen spelas hemma mot AIK, därefter åker Mora ner till Småland och spelar mot Kalmar under fredagen. Slutligen reser Mora norr ut och avslutar veckan i Umeå när serieledande Björklöven står för motståndet.

Eftersom att Mikkel Eriksen är dubbelregistrerad kommer han kunna gå mellan klubbarna under resten av säsongen. I somras blev han draftad som yngste spelaren i hela NHL-draften då New York Rangers valde honom med 111:e valet i fjärderundan.

Source: Mikkel Eriksen @ Elite Prospects