Yngst i hela NHL-draften: ”Roligt och välförtjänt”

Ingen annan vald spelare i NHL-draften 2025 var yngre än Mikkel Eriksen.

Nu ger profilen Espen ”Shampo” Knutsen sina tankar om brorsonen i Färjestad.

– Väldigt roligt och välförtjänt, säger tidigare Djurgårdsspelaren till nitten.no

Mikkel Eriksen. Foto: Bildbyrån/Fredrik Karlsson, och Martin Jansson.

Inför årets NHL-spektakel i Los Angeles var spelare födda mellan 1 januari 2005 och 15 september 2007 tillgängliga, men som ofta påpekat är det inte ovanligt att de äldre talangerna, i detta skede föredras. Ändå kunde Färjestads Mikkel Eriksen konstatera att han blivit vald, efter lördagens draft.



Den 17-årige centern, som är brorson till norske ikonen Espen ”Shampo” Knutsen, plockades upp av New York Rangers i fjärde rundan (val nummer 111 totalt) och blev till slut även den yngsta spelaren i hela NHL-draften. Detta då han är född 13 september 2007.



Till norska sajten nitten.no ger ”Shampo” själv sina tankar om det hela.



– Väldigt roligt och välförtjänt, säger han efter draften på lördagskvällen.

– Kul med ett sådant lag också, såklart. Men nu börjar det hårda arbetet, fortsätter han.

Debuterade som 16-åring: ”En extremt stor talang”

Mikkel Eriksen har Vålerenga som moderklubb, men var i Sverige en kort vända under 2023/24 för att spela i Örebro och deras juniorlag. Därefter blev det återkomst i Norge och seniordebut i högstaligan som 16-åring, innan blicken återigen vändes mot grannlandet.



Under 2024/25 imponerade sedan Eriksen stort genom att producera i rasande takt i Färjestads J20, och få chansen i Champions Hockey League. 22 mål och 21 assist blev det facit grundserien avslutades på och plötsligt dök han upp på draft-experternas listor.



– En extremt stor talang. Han har verktygen som behövs för att bli bra. Som 16-åring är det en stor ära att vara där så tidigt, sa ”Shampo” till nitten.no efter seniordebuten.



Under den gångna säsongen spelade även Mikkel Eriksen U18-VM och U20-VM med Norge.