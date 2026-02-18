OS-stjärnan siktar på spel i SHL – omedelbart

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Efter ett OS med sitt hemmanation Danmark väntar nu SHL-spel för Mikkel Aagaard.

– Känslan som man har just nu vill man absolut inte ha när man går in i slutspelet, säger 30-åringen till Norran.

Mikkel Aagard ansluter till Skellefteå efter OS-spel med Danmark.

Foto: Bildbyrån

Det danska landslaget lyckades ta sig till en åttondelsfinal i OS, sedan tog mästerskapet slut efter en uddamåls förlust mot Tjeckien.

– Det är klart det är oerhört tråkigt för jag tycker vi spelar en bra match i dag. Vi sätter defensiven först och även om de har mycket tid i vår zon har vi en målvakt som håller oss kvar i matchen och ger oss chansen. Men vi är inte tillräckligt bra i vårt powerplay och tyvärr tycker jag inte att kommer tillbaka där, säger Mikkel Aagaard till Norran.



För Aagaards del väntar SHL-spel framöver med Skellefteå, om forwarden är med redan på torsdag återstår att se.

– Jag vet faktiskt inte riktigt än och jag är inte säker på när vi reser hem. Men det vore roligt att hinna vara med och spela redan på torsdag. Jag har inte hunnit prata med klubben än men Erik Forssell eller ”Hempa” (Daniel Hermansson) hör nog av sig på kvällen. Sedan får vi se med landslaget och resan, säger Aagaard till tidningen.



På torsdag får Skellefteå besök av jumbolaget Leksand. Trots intensiva dagar i OS känner sig dansken pigg ändå.

– Ja, absolut. Det är klart man är lite revanschsugen just nu efter att det inte räckte hela vägen i dag. Så det är klart att det är någonting som man tar med sig framåt. Känslan som man har just nu vill man absolut inte ha när man går in i slutspelet. Så det känns inspirerande att det ska dra i gång med Skellefteå igen, säger han.

Under mästerskapet lyckades Mikkel Aagaard göra tre poäng (1+3) på fyra matcher. I SHL har 30-åringen 38 poäng (18+20) på sina 41 spelade matcher.

Source: Mikkel Aagaard @ Elite Prospects