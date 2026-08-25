Bekräftat: Klar för spel i SHL

Mike Hardman är klar för HV71.

Foto: Cal Sport Media

HV71 meddelar via sin hemsida att man skrivit ett ettårskontrakt med den amerikanske AHL-forwarden Mike Hardman. 27-åringen kommer närmast från spel i Utica Comets.

– Mike blir viktig för oss i de fysiska spelet och har en spelarprofil vi kände att vi behövde addera. Han är en kraftfull forward med ett starkt driv i sitt spel, tävlar hårt i varje situation och är jobbig att möta. Samtidigt har han visat att han kan bidra offensivt, säger sportchefen Johan Hult.

"En härlig utmaning"

Inför försäsongen drabbades HV71 av ett tungt tapp då den tilltänkte spetsforwarden Noah Philp valde att bryta sitt avtal och lägga skridskorna på hyllan. Nu stärker SHL -klubben upp sin forwardssida med Hardman som spelat 39 NHL-matcher med Chicago och New Jersey.

– En härlig utmaning att komma till Sverige som jag verkligen ser fram emot. Jag ska bidra med min storlek och spela fysiskt, men också förhoppningsvis sätta dit några puckar, säger Mike Hardman.

Förra säsongen noterades Harman för 21 poäng (10+11) på 58 AHL-matcher med Utica.