Tidigare stortalangen lämnar NHL – flyttar till Europa

Curtis Lazar är klar för spel i Schweiz den här säsongen.

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2013 valdes Curtis Lazar av Ottawa Senators i NHL-draftens första rundan. Två år senare var han lagkapten för Kanadas lag som vann JVM -guld och med sina fem mål blev Lazar delad skytteligavinnare under turneringen.

På NHL-nivå har Curtis Lazar dock aldrig varit någon poängspruta. Han har haft problem med produktionen i världens bästa hockeyliga och har sedan i stället varit en pålitlig rollspelare som studsat runt mellan flera olika klubbar. Förutom Ottawa har Lazar även representerat Calgary Flames, Buffalo Sabres, Boston Bruins, Vancouver Canucks, New Jersey Devils och senast Edmonton Oilers, där han spelade under fjolåret.

Inför årets säsong har 31-åringen inte fått något nytt kontrakt i NHL och nu väljer Lazar därför att lämna Nordamerika för första gången i sin karriär.

Curtis Lazar lämnar NHL – klar för Lausanne HC

Under torsdagskvällen presenteras Curtis Lazar av Lausanne HC i Schweiz där han har skrivit på ett kontrakt för säsongen 2026/27.

– Vi är mycket glada att välkomna Curtis till Lausanne. Vi kände snabbt en verklig önskan från hans sida att vara en del av vårt projekt och att ansluta till gruppen som vi har här. Hans inställning matchar vad vi letar efter för att fortsätta utveckla det här laget framåt, säger klubbens sportchef John Fust.

I Lausanne blir centern lagkamrat med svenske Erik Brännström samt andra tidigare NHL-spelare såsom Colin Miller, Drake Caggiula och Austin Czarnik. Han kommer också att coachas av Peter Andersson som är assisterande tränare i klubben.

Curtis Lazar draftades av Ottawa Senators med det 17:e valet i NHL-draften 2013. Därefter kom han att spela 617 NHL-matcher där han producerade 131 poäng. Lazars bästa säsong i karriären var 2023/24 när han noterades för 25 poäng på 71 matcher med New Jersey Devils.