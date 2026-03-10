”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Timrå IK uppges vara nära att göra klart med en ny huvudtränare.

Enligt Expressen slutförhandlar SHL-klubben med Mikael Gath.

Mikael Gath uppges kunna ta över som huvudtränare i Timrå IK. Foto: Emma Wallskog/Bildbyrån

Tommy Samuelsson kommer att lämna Timrå IK efter säsongen och slutar då som tränare. Sedan dess har Kent ”Nubben” Norberg varit ute på en intensiv jakt för att hitta coachen som ska ta över nästa huvudtränare.

Nu uppges ”Nubben” och Timrå också vara nära en ny lösning. Expressen uppger nämligen under tisdagskvällen att Mikael Gath, som just nu är förbundskapten för Danmark, slutförhandlar med klubben. Gath uppges vara högaktuell för tränarjobbet i Timrå. Själv bekräftar 49-åringen att han kommer att lämna jobbet i Danmark efter säsongen, som avslutas med VM i Schweiz.

– Jag har haft tre fantastiska år, men jag saknar klubblagshockeyn. För min del passar det alldeles utmärkt att ta mig dit nu, i det läget jag befinner mig i, säger Gath till tidningen.

Mikael Gath vill däremot inte bemöta uppgifterna om att han kan ta över Timrå.

– Jag är ganska övertygad om att det kommer lösa sig med ett spår, ja. Men med respekt för de klubbarna jag varit i kontakt med, så kommer jag hålla en låg profil och inte kommentera vilka det rör sig om. Även om det är väldigt svårt med min personlighet, säger Mikael Gath.

Mikael Gath har jobbat som förbundskapten för Danmark sedan 2023 och tog dem bland annat till VM-semifinal förra året. Tidigare i sin karriär har han varit huvudtränare och GM för Kristianstad under fem säsonger där han var med och förde upp och etablerade klubben i HockeyAllsvenskan innan de degraderades av ekonomiska skäl 2023. Gath har även varit assisterande tränare för Rögle BK när laget gick upp till SHL 2015.

