Beskedet: OS-backen är tillbaka

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Michal Kempný gjorde ett starkt OS med Tjeckien. Nu är backen tillbaka i Brynäströjan. Han spelar mot Luleå.

Michal Kempný är tillbaka efter OS.

Foto: Bildbyrån.

Brynäs har haft stora problem på sin backsida under säsong. Christian Djoos har missat så gott som hela säsongen, Simon Bertilsson missade de första 25 matcherna på säsongen och både Axel Andersson och Mattias Norlinder har haft skadeproblem. Det har gjort att Tyler Vesel har fått vikariera som back under säsongen.

De senaste veckorna har Brynäs dessutom tvingats klara sig utan Michal Kempný. Den tjeckiske veteranen har nämligen varit iväg och spelat OS i Milano och missat de senaste matcherna. Kempnýs Tjeckien åkte ut i kvartsfinalen efter en rysare mot Kanada i onsdags, och nu står det klart att han gör comeback i Brynäströjan i lördagens match mot Luleå. Något som gör att Tyler Vesel är tillbaka på sin vanliga position, som center.

35-åringen har gjort 13 poäng (6+7) på 31 matcher i Brynäströjan. I OS gjorde han 1+1 på fem matcher.

Luleå har å sin sida drabbats av ett tungt avbräck, då Anton Levtchi är sjuk.

Det skiljer två poäng mellan Luleå och Brynäs inför dagens match, på varsin sida kvartsfinalstrecket.