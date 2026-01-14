”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Michael Lindqvist har missat två månaders spel för Leksand.

Nu går han en kamp mot klockan för att bli spelklar till morgondagens rivalmöte mot Brynäs.

– Jag är positiv, men inte överväldigad att han spelar, säger Johan Hedberg till Falu-Kuriren.

Michael Lindqvist närmar sig en efterlängtad comeback för Leksand. Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån

Leksand har haft en jobbig skadesituation under stora delar av säsongen. Laget har fått klara sig utan ledande spelare som Max Véronneau, Marcus Gidlöf, Michael Lindqvist, Gabriel Fortier och Kalle Östman i olika perioder under säsongens gång.

På sistone har dock skadeläget börjat bli bättre för SHL-jumbon som har fått tillbaka flera spelare. Gidlöf gjorde comeback i mellandagarna och har sedan spelat bra i kassen och senast mot Linköping i lördags gjorde Fortier comeback. Nu närmar sig även Michael Lindqvist comeback efter att ha missat två månaders spel för Leksand.

– När ”Gabe” kom tillbaka gav det oss mycket, samma när (Marcus) Gidlöf kom tillbaka. Det är pjäser som tillför mycket. När ”Linkan” kommer tillbaka får vi ännu mer och en ännu bättre konkurrenssituation, säger tränaren Johan Hedberg till Falu-Kuriren.

Michael Lindqvist nära comeback för Leksand

Michael Lindqvist har inte spelat för Leksand sedan 15 november när laget förlorade med hela 5-0 mot bottenkonkurrenten HV71. Innan dess hade Lindqvist noterats för elva poäng på 15 matcher i LIF-tröjan.

Falu-Kuriren rapporterar nu att Michael Lindqvist är tillbaka i full träning igen. Han går nu en kamp mot klockan för att hinna bli spelklar till torsdagens heta rivalmöte mot Brynäs i Tegera Arena.

– Jag hade fel när jag trodde att han skulle åka till Göteborg senast så nu vågar jag inte säga något. Jag är positiv, men inte överväldigad att han spelar mot Brynäs. Han är uppskriven på dag till dag just nu, vi får se, säger Johan Hedberg.

Leksand ligger sist i SHL med 34 poäng efter 35 omgångar så här långt. De har i nuläget tio poäng upp till Linköping och Örebro som ligger på säker mark, ovanför kvalstrecket.

