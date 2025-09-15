I premiären valde Örebro att bänka Melvin Fernström halvvägs genom matchen.

Nu står det klart att ”årets rookie” från i fjol inte tar plats på tolv forwards till morgondagens match.

– Vi har ju haft lite snack med Melvin och pratar om saker i hans spel som han behöver göra bättre, säger tränaren Niklas Eriksson till Nerikes Allehanda.

Niklas Eriksson petar ner Melvin Fernström som 13:e forward inför morgondagens match. Foto: Bildbyrån

Förra säsongen imponerade Melvin Fernström som U19-spelare för Örebro i SHL. Han blev bättre och bättre under säsongens gång och stannade sedan på åtta mål och 17 poäng efter 48 matcher. Han gjorde femte flest poäng av alla juniorer i ligan och prisades efter säsongen som ”Årets Rookie” i SHL.

Men i lördagens SHL-premiär borta mot HV71 fick inte Fernström samma chans att lyckas. 19-åringen inledde i andrakedjan med nyförvärven Sean Malone och Teemu Turunen men halvvägs genom matchen bänkades talangen och Noah Steen tog i stället hans plats i kedjan.

Till morgondagens match mot Leksand kommer Örebro att ställa upp på samma sätt som de avslutade matchen mot HV71. Det innebär att Fernström numera inte längre tar plats på tolv forwards.

– Vi gjorde ett litet byte där i matchen och vi kommer fortsätta med Noah där för vi tyckte han gjorde det bra. Så Melvin kommer vara 13:e forward från start om inget oförutsett händer. Det är en konkurrenssituation, säger Niklas Eriksson till Nerikes Allehanda.

Melvin Fernström petas av Örebro: ”Det är en färskvara”

Melvin Fernström fick bara 7:31 minuters istid i premiären mot HV71 och det ser alltså inte ut att bli mer speltid mot Leksand i morgon.

– Vi har ju haft lite snack med Melvin och vi pratar om saker i hans spel som han behöver göra bättre. Det är ärlig feedback som vi brukar göra och vi försöker vara så konkreta vi kan för att utveckla spelarna. Sedan vet vi hur bra Melvin kan vara, säger Eriksson och fortsätter:

– Sedan är det en färskvara. Vi kommer försöka matcha laget vi tycker är bäst för dagen.

I NHL-draften 2024 valdes Melvin Fernström av Vancouver Canucks i tredje rundan. I vintras trejdades dock 19-åringens rättigheter till Pittsburgh Penguins som en del av Marcus Pettersson-trejden. Fernström skrev sedan ett NHL-kontrakt med Penguins i somras men har blivit kvar i Örebro den här säsongen och valde att inte åka över för att delta i Pittsburghs träningsläger inför NHL-säsongen.

