Färjestad kastar in 20-åringen: ”Litar på båda”

SHL-debuten på lån från Björklöven i januari 2024 blev tung för Melker Thelin.

Nu kastas 20-årige målvakten in i Färjestads lag för första gången efter flytten.

– Vi litar på båda två, sade huvudtränare Jörgen Jönsson till Värmlands Folkblad under onsdagen.

Melker Thelin och Emil Larmi. Foto: Bildbyrån.

Under gårdagen hintade Jörgen Jönsson om att Melker Thelin troligen skulle få säsongsdebutera mellan stolparna i veckan, antingen mot Skellefteå eller Timrå. Nu, med nedsläpp mot de förstnämnda, knappt två timmar bort, står det klart att 20-åringen får chansen.



Emil Larmi kliver åt sidan och den tidigare JVM-målvakten får chans att ta revansch efter den unga SHL-debuten i januari 2024. I och med att den matchen spelades på lån från Björklöven blir detta Thelins första ”riktiga” chans att visa upp sig som ny spelare i högstaligan.



– Emil är vår etta och förstemålvakt, han kommer att stå flest matcher. Thelin är där bakom och jagar, utvecklas och vill stå hela tiden. Vi litar på båda två, sade huvudtränare Jörgen Jönsson till Värmlands Folkblad under onsdagen.



Utöver detta kliver August Tornberg som väntat ner från läktaren, och in bredvid Axel Bergkvist i ett av backparen.

Färjestads lag mot Skellefteå