Bäst i SHL – förlänger med Färjestad

Melker Thelin har förlängt med Färjestad.

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"Jag har nog aldrig varit i så här bra form", slog Melker Thelin fast efter torsdagens 5–1-seger mot de regerande mästarna, Skellefteå. 28 av 29 räddningar innebar blott det andra (!) insläppta målet för säsongen, och det på fyra starter i SHL.

Nu meddelar också Färjestad BK att man förlängt avtalet med den 21-årige burväktaren.

– Det är klart att när man får veta att klubben vill ha en kvar så blir det ju en glädje och lättnad i just den grejen, att man inte behöver fundera alls på den närmsta framtiden. Det är ingen jätteskillnad för mig egentligen, men kul att ha det klart. Jag trivs väldigt bra i staden och i klubben så det är riktigt kul att få chansen att stanna, säger Thelin själv på lagets sajt.

Det nya avtalet gäller till 2029, och säkrar upp den tidigare JVM-målvakten på ett helt annat sätt. Det då hans nuvarande kontrakt med Karlstad-klubben var på väg att gå ut efter denna säsong.

Bäst i SHL: "Det har blivit en andra hemstad"

Just det där, att nu få framtiden klar för sig, ger också ännu mer lugn.

– Nu är det ju bara andra gången i min karriär jag sitter i den positionen, men mitt mål och min förhoppning har hela tiden varit att fortsätta här. Jag älskar att bo i Karlstad och allt som kommer med det. Det har blivit en andra hemstad, så när frågan kom så var det inget att fundera på. Det gick snabbt, säger han själv.

Rickard Wallin tar vid, och hyllar målvakten med 98.25 i räddningsprocent i säsongsinledningen. Bäst i hela SHL.

– ”Tellan” har ju varit här i drygt ett år nu och gått framåt mycket på de sätt som vi hoppades med en ung målvakt. Han jobbar väldigt bra ihop med både Emil, Daniel och Erik där nere, och jag tycker att han fortsätter att ta kliv framåt. För oss var det en självklarhet att ställa frågan till Melker, och vår förhoppning var såklart att vi skulle komma överens om en fortsättning. Lyckligtvis kände han likadant och det känns skönt att ha lite långsiktighet och slippa stressa fram något. Det finns mycket att gilla med Melker. Dels hans målvaktsspel, men också den människa han är och det driv han har. Det tilltalar oss., säger Wallin.