Mattias Zackrisson och "Musse" Håkanson.

Foto: Bildbyrån (montage).

2026/27 blir den första säsongen på länge som Södertälje SK inte representeras av en Zackrisson. Ändå var Mattias i förra veckan tillbaka igen bakom bänkarna i Scaniarinken. Träningsmatchen slutade 2–1 till gästerna från Linköping HC och den assisterande tränaren, numera i SHL, hade beröm att ge till sin tidigare arbetsgivare.

– De kröp ihop och jobbade som ett lag. Alla kämpade och slet, och sedan kanske det inte blev perfekt alla gånger, men man ser i alla fall att de har någonting på gång där nere, säger han till LT i en intervju släppt denna söndag.

Det som sticker ut kring Mattias Zackrisson 2026/27 är dock inte något av detta, utan att han är en av få som fått vara kvar i LHC efter fjolåret. Ett stökigt år där sportchef Peter Jakobsson fick lämna, följd av både huvudtränaren Mikael Håkanson, och lagets andra assisterande Magnus Johansson (nu tillbaka som spelarutvecklare).

– Det är klart att jag är smickrad över det liksom. Det är ju självklart. Någonstans var de väl nöjda med min insats, svarar Zackrisson i LT.

Blandade känslor: "Jag vill inte kasta in handduken"

Mattias Zackrisson var i Södertälje i tre år, innan jobbet i SHL. Hans första chans i högstaligan. Nu blir det istället intill Anders ”Ante” Karlsson och Martin Gudmundsson han kommer jobba 2026/27 – i vad som blir en chans till lite revansch.

Samtidigt menar Zackrisson att det är blandade känslor kring att vara kvar.

– Ja, nej, jag vet inte hur man ska se på det där. Man känner ju dåligt samvete mot de som fick lämna. Och sedan är det ju... vi trivs bra med familjen där nere i Linköping. Jag personligen trivdes bra och ville fortsätta. Jag kan inte gå upp och säga upp mig, säger han.

Tony Mårtensson, assisterande sportchef till Peter Jakobsson, sade upp sig när hans kollega fick sparken, men så har det alltså inte blivit för Zackrisson efter Håkansons avsked.

– Jag har ett kontrakt jag vill hedra också. Jag skrev på för två år och då vill jag ju hedra det. Jag vill inte kasta in handduken för att ett beslut tas över mitt huvud heller. Det är jävligt blandade känslor i en sådan situation. Det är första gången jag har varit med om det också, säger han.

Brorsan, Patrik Zackrisson, har valt att återvända till Leksand inför kommande säsong.