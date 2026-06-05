Brynäs kan ha hittat pusselbiten man saknar i ledarstaben.

Mattias Karlsson uppges varit i kontakt med Johan Alcén.

– Du får prata med dem som vet, säger 41-åringen till Gefle Dagblad.

Mattias Karlsson uppges varit i kontakt med Johan Alcén

Foto: Daniel Eriksson / Bildbyrån

Sedan Ove Molin tog steget från rollen som individuell spelarutvecklare till assisterande tränare har det funnits en lucka i ledarstaben. I maj stod det klart att Andreas ”Masken” Carlsson lämnar Brynäs efter tre säsonger som assisterande tränare. In kom Nicklas Danielsson som främst ska jobba med spelarnas individuella utveckling.

Klubbens sportchef Johan Alcén har berättat att han är på jakt efter en ny backcoach. Häromdagen rapporterade Expressen att Mattias Karlsson är aktuell att ta en plats i staben, vilket skulle passa honom bra med tanke på att han varit backtränare under de senaste åren.

– Jag kan inte säga något, du får prata med dem som vet, säger ”Kolan” till Gefle Dagblad.

Karlssons starka Brynäs-koppling

41-åringens koppling till Brynäs är tydlig. Han kom till klubben 2001 där han anslöt till juniorverksamheten. Efter bara ett år fick han möjligheten att spela med laget i högsta serien.

Dessutom känner han Nicklas Danielsson sedan 25 år tillbaka.

– Ja, vi blev kompisar under hockeygymnasiet i Gävle och spelade ihop då, säger han till GD.

Karlsson känner även Ove Molin, som han både spelade med i Brynäs samt hade som tränare under tiden i Karlskrona. Han är också bekant med Alcén som anslöt till klubben under Karlssons sista juniorår.

Source: Mattias Karlsson @ Elite Prospects