SHL-laget förlänger med provspelaren

Mattias Bäckman blir kvar i Linköping.

Via sin hemsida meddelar SHL-klubben att backen förlängt sitt provspelskontrakt.

Mattias Bäckman, här i Tapparas färger 2023. Foto: Mika Kylmäniemi/Imago/Bildbyrån

Mattias Bäckmans tidigare provspelsavtal med Linköping sträckte sig augusti ut.

Nu är parterna överens om att förlänga avtalet fram till den 10 september, meddelar Linköping på sin hemsida.

Bäckman har breddat LHC:s backsida under försäsongen till följd av skador på Oscar Fantenberg, Theodor Lennström och Rasmus Rissanen. 32-åringen spelade förra veckan träningsmatcher mot Rögle och Leksand och finns nu även tillgänglig för spel i matcherna mot Djurgården i morgon samt Malmö på fredag.

Spelat över 200 matcher för klubben

Mattias Bäckman spenderade fjolårssäsongen i norska Frisk Asker, där han stod för 14 poäng (1+13) på 23 grundseriematcher och sex poäng (0+6) på åtta slutspelsmatcher. Backen har ett långt förflutet i Linköping, som är hans moderklubb, och har spelat totalt 223 SHL-matcher för klubben under tre olika sejourer.

Efter fyra skadefyllda säsonger mellan 2018 och 2022 lämnade Bäckman klubben. Säsongen 2022/23 kom han inte till spel, innan han säsongen 2023/24 skrev ett korttidskontrakt med Tappara. Där blev det fem matcher innan han anslöt till Frisk Asker i december 2023.

Linköping har SHL-premiär den 13 september mot Frölunda.

Source: Mattias Bäckman @ Elite Prospects