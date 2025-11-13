”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Med åtta sekunder kvar vändes Djurgårdens 2–1-ledning till en mardröm. Till slut, efter matchstraffet på Mathias Emilio Pettersen, föll stockholmslaget med 2–3 Luleå.

– Vi får lära oss av det här, för det är inte bra nog, säger Djurgårdens burväktare Magnus Hellberg i TV4.

Mathias Emilio Pettersen får matchstraff för smällen på Allard. Foto: Bildbyrån och TV4 (skärmdump).

2–2-pucken var inne i mål bakom Magnus Hellberg och frustrationen påtaglig i Djurgården när åtta sekunder var kvar av torsdagens möte med Luleå. Då tog Mathias Emilio Pettersen ett slashing-matchstraff som i slutändan blev avgörande.

– Det är oklart vad det är som händer… där kommer något från Pettersen som gör att Allard går i backen, säger TV4:s kommentator Johan Edlund samtidigt som bilderna rullas på Pettersens yxhugg i nacken på Luleås Fredereic Allard.

Det hela granskades av domarna och fastställdes innan det blev dags för förlängning. Väl där dröjde det sedan inte länge innan Mathias Bromé avgjorde med sitta andra för dagen.

– Det är klart att jag är väldigt besviken, speciellt när de kvitterar så sent som de gör. Det är en tajt match där båda lagen hade chanser. När vi är så nära är det klart att det är riktigt tråkigt. Just nu är det frustration och besvikelse. Sen tar vi en utvisning där som… ja, jag vet inte vad jag ska säga. Man får försöka hålla ihop det. Vi får lära oss av det här, för det är inte bra nog, säger Djurgårdens burväktare Magnus Hellberg i TV4 efter matchen.

Djurgården fick även ett 2–0-mål bortdömt tidigare i matchen när Josefson ansågs ha petat in pucken med en hög klubba. Markus Nurmi (Luleå) och Joe Snively (Djurgården) var de andra målskyttarna.