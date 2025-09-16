Mathias Bromé missade SHL-premiären mot Malmö.

För NSD förklarar Luleås stjärnforward sin frånvaro i lördagens match.

Mathias Bromé.

Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån

Tätt inpå premiären mot Malmö kom beskedet att Mathias Bromé inte skulle kunna komma till spel i matchen. I stället fick Luleå-stjärnan finna sig i att följa premiärfesten i Norrbotten från sidan i en match som Luleå vann med 5–0.

För NSD förklarar han nu sin frånvaro.

– Jag fick ett skott på foten som blivit någon form av infektion och i lördags var det alldeles för mycket rodnad och läkarna sa nej till spel, säger Bromé till tidningen.

Hoppas på spel i finalreprisen

Skadan uppstod i CHL-matchen mot Bern den 30 augusti. Bromé kunde emellertid spela lagets två efterföljande matcher i turneringen mot Sparta Prag och Tychy, innan han stoppades från spel mot Malmö.

Bromés förhoppning är att han ska kunna spela kvällens finalrepris mot Brynäs i Gävle.

– Vi får se. Jag ska känna i morgon bitti (läs: i dag) hur det känns med skridskor på. Förhoppningsvis känns det bra då jag testat på is, men vi får se, säger Bromé.

Mathias Bromé anslöt till Luleå från Örebro inför förra säsongen och noterades för 39 poäng (19+20) på 52 grundseriematcher. I slutspelet, där Luleå gick hela vägen och vann SM-guld, stod Bromé för nio poäng (6+3) på 17 matcher.