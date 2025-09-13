Luleå inleder SHL-resan 2025/26 med ett ungt lag mot Malmö.

Fem juniorer tar plats i laget när Mathias Bromé i sista stund utgår.

– Man är inte van att se Luleå med ett så ungt lag, säger TV4:s Staffan Kronwall i sändningen.

Casper Juustovaara och Mathias Bromé. Foto: Bildbyrån (montage).

Joel Lassinantti, Pontus Själin, Otto Leskinen, Jonas Berglund och Brendan Shinnimin.



Detta var den långa frånvarolistan som de regerande svenska mästarna, Luleå, såg ut att kliva in i premiären med. Istället kom ett sent besked där även Mathias Bromé adderades trots att han från början var tänkt att starta. Laget som redan var ungt blev därmed ännu yngre då Jakob Ihs-Wozniak tog platsen.



– Istället blir det ”Bulan Babies” i laguppställningen. Fem juniorer, tre 20-åringar. Det är ett ungt lag för Luleå ikväll, säger TV4:s Björn Oldéen inför nedsläpp i Norrbotten, med Malmö på andra sidan.

– Man är inte van att se Luleå med ett så ungt lag. Förra året mönstrade man det äldsta laget i ligan. Att komma till start i premiären med ett så ungt lag blir spännande att se. Många möjligheter för de här att visa upp sig, fortsätter Staffan Kronwall.



De unga spelarna duon är inne på är:



Casper Juustovaara – 17 år

William Håkansson – 17 år

Isak Sörqvist – 18 år

Jakob Ihs-Wozniak – 18 år

David Thomasson – 19 år

Filip Eriksson – 20 år

Isad Hedqvist – 20 år

David Granberg – 20 år



Mathias Bromé, som alltså inte kommer till spel, stod för 19 mål i grundserien 2024/25, och bidrog med nio poäng i slutspelet när SM-guldet säkrades.

Source: Mathias Bromé @ Elite Prospects