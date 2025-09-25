Matchstraff för HV-stjärnan: ”Ett ordentligt slag”

Isac Brännström satte HV71 i en tung sits mot Timrå.

Efter tappet till 2–3 tog stjärnan matchstraff för en slashing på Linus Nässén.

– Det är ett ordentligt slag, säger TV4:s kommentator Tobias Ekberg i sändningen av 3–förlusten för HV.

Isac Brännström får matchstraff. Foto: Bildbyrån och TV4 (skärmdump).

Efter en mardrömsstart på säsongen med fyra av fyra förluster såg HV71 ut att vara på väg mot en vändning.



Då, i samband med att 2–1-ledningen tappats till både 2–2 och 2–3 mot Timrå, tog Isac Brännström ett matchstraff för en slashing. Linus Nässén var spelaren som tog emot det hela och inom kort satt han även i båset med en ispåse över handleden.



Straffet granskades och Brännström fick ta sig av isen med fem minuter kvar att spela av andra perioden. Därefter kom även 4–2 för Timrå i powerplay-spelet.



– Det är ett ordentligt slag över Nässén och hans vänsterhand, säger TV4:s kommentator Tobias Ekberg i sändningen.

Expertens kritik: ”Ett rent yxhugg”

I TV4 kritiserades sedan Brännström ordentligt.



– Man får inte göra en sådan där grej som Brännström gör där. Man kan vara hur het som helst och ha mycket vilja, men det där är ett klart matchstraff. Det är ett rent yxhugg rakt över armen, säger Petter Rönnqvist från studion.



HV71 fick in en 3–4-reducering från Axel Rindell med åtta minuter kvar att spela av tredje, men förlorade matchen.