Talangen belönas med avtal: ”Dröm som går i uppfyllelse”

Marwin Jarbjsö har passerat 100 spelade minuter i SHL.

Nu skriver han på ett rookiekontrakt med Rögle.

Marwin Jarbsjö. Foto: Carl Sandin/Bildbyrån

Via sin hemsida meddelar Rögle att 19-årige forwarden Marwin Jarbsjö belönas med ett rookiekontrakt efter att ha passerat 100 spelade minuter i SHL.



– Det känns otroligt kul, en dröm som går i uppfyllelse. Jag började spela i den här klubben när jag var drygt två år, i hockeyskolan, att nu få skriva ett A-lagskontrakt känns väldigt häftigt, säger Jarbsjö till sajten.

SHL-debuterade förra säsongen

Jarbsjö SHL-debuterade förra säsongen och denna säsong har det blivit fem matcher i SHL för 19-åringen.



– Marwin har gjort ett väldigt gott intryck i SHL-miljön från sina första framträdanden förra säsongen. Vi har sedan en tid tillbaka en dialog kring vägen framåt för Marwin som fortlöper parallellt med resterande del av säsongen och vi ser fram emot Marwins fortsatta utveckling hos oss, säger sportchefen Hampus Sjöström.



Kontraktet sträcker sig säsongen ut.

Source: Marwin Jarbsjö @ Elite Prospects