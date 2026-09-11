Klart: SHL-backen lånas ut

Martin Schreiber.

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Malmö Redhawks meddelar via sin hemsida att man enats med AIK om en utlåning för backen Martin Schreiber. 23-åringen är en av tio kontrakterade backar i Malmö och lånas nu ut till den allsvenska klubben för mer kontinuerlig speltid.

– Vi ser det här som en bra lösning för både Martin och oss, där han får möjlighet att fortsätta sin utveckling i en bra miljö och på en hög nivå, säger sportchefen Oscar Alsenfelt.

Schreiber värvades in till Malmö från Kalmar inför förra säsongen och spelade 50 matcher i SHL :s grundserie och sex matcher i slutspelet för Malmö. På dessa matcher blev det tre poäng (0+3).

Lånet sträcker sig över säsongen

Nu återförenas 23-åringen med sina tidigare tränare VIktor Tuurala och Pär Styf, som han jobbade med i Kalmar.

– Vi är väldigt nöjda över att knyta till oss Martin. Det är en duktig tvåvägsback som producerade i Hockeyallsvenskan och har fortsatt utvecklats i SHL under hans år där. Han känner Tuurala, Styf och spelsättet som vi vill spela här i AIK också, säger AIK:s sportchef Lasse Johansson.

Vidare meddelar AIK på sin hemsida att Schreibers lån sträcker sig över säsongen 2026/27.