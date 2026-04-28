Profilen avslutar karriären: ”Det har varit slut ett tag”

Martin Johansson avslutar karriären 38 år gammal.

”Som många förstått så har det varit slut ett tag, men vill ändå säga tack och hej på riktigt”, skriver 38-åringen på sin Instagram.

Martin Johansson avslutar karriären. Foto: Simon Eliasson / Bildbyrån

Senaste gången Johansson spelade en match var med Oskarshamn i SHL-kvalet mot HV71 2024. Så att forwarden avslutar karriären kommer inte som en chock för många.

38-åringen slog igenom som junior i Färjestad. Några år senare skrev han på för Brynäs och tog sitt första SM-guld samma säsong, vilket var år 2012.

2013 gick flytten vidare till Örebro, som då var nykomlingar i SHL. Han gjorde fyra framgångsrika säsonger med Närke-laget, framförallt är hans andra säsong i klubben minnesvärd då han gjorde 46 poäng (24+22) på 54 matcher.

”Fyra år där det tog fart på den egna karriären på riktigt, med spel i Tre Kronor och toppen i poängligor. En fantastisk tid!”, skriver han om tiden i Örebro på sin Instagram.

”Det kommer jag för alltid minnas”

Efter sina fyra år i Örebro flyttade Johansson drygt 11 mil västerut och gjorde återkomst i Färjestad. Det blev fem säsonger i FBK, där han under sin sista säsong 2021/2022 var med och tog sitt andra SM-guld.

”Såklart Karlstad och Färjestad, klubben i hela släktens och mitt hjärta sen barnsben. 2 SM-Guld, 7,5 säsong och många barndomsdrömmar som slagit här. Att få fira ett SM-Guld med baren på torget i Karlstad, va värt allt slit, det kommer jag för alltid minnas!!” skriver han på sin Instagram.

Samtidigt tackar han sin familj som visat stöd och hjälp honom under hela karriären.

”Nu väntar nya utmaningar och ny karriär i helt annat spår”, avslutar Martin Johansson sitt inlägg med.

Source: Martin Johansson @ Elite Prospects