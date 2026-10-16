Markeringen: "Behöver visa mer"

Niklas Eriksson är inte nöjd med Jonathan Ang. Foto: Bildbyrån

HV71:s forwardsstjärna Jonathan Ang har spenderat de två senaste matcherna som extraspelare. I 3-2-segern hemma mot Brynäs IF förra helgen fick Ang drygt fem minuters speltid. Även i gårdagens bortamatch mot Timrå IK spelade Ang endast fem minuter.

För Jönköpings-Posten förklarar nu huvudtränaren Niklas Eriksson varför Ang fått stå åt sidan de senaste matcherna. Enligt Eriksson tittar ledarstaben mycket på tävlingsmoment hos spelarna.

– Vi vill se en initiativförmåga när man får chansen, för han har spelat i alla matcher, att man vill visa tränarna att man ska vara med och spela. Att man är beredd att ta den där kampen. Det är elitidrott vi talar om och då ska man ta kampen när läge finns.

Niklas Eriksson besviken på Ang

Sedan kanadensaren kom till HV för två säsonger sedan har han stått för 82 poäng. Hittills den här säsongen har han gjort fem poäng på nio matcher. Niklas Eriksson tycker dock inte att Ang levt upp till hans förväntningar vad gäller arbetsinsatsen på isen.

– Han skulle behöva bevisa mer när han får byten. Framförallt i powerplay där han spelar. Att han gör skillnad, att han kan ta initiativ för då har han all möjlighet att få mer speltid. Han behöver visa mer och det är egentligen inte konstigare än så, säger Niklas Eriksson

HV71 möter Luleå Hockey på bortais under lördagen.