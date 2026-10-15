Rögle tar säsongens första bortavinst - efter Mark Friedmans superräddning.

Foto: Johan Löf/Bildbyrån & TV4/Skärmdump

Rögle BK lyckades knipa tre poäng på bortais efter en målsnål och tajt tillställning mot IF Björklöven i Visionite Arena. Ängelholmslaget vann matchen med 2–1 efter att samtliga mål fallit under den andra perioden.

Björklöven hade ett superläge att ta ledningen i slutet av första perioden när Phil Di Giuseppe fick öppet mål. Röglebacken Mark Friedman satte sig då på knän och stod för en superräddning genom att slänga upp handsken och styra pucken över ribban. 0-0 stod sig därmed.

Efter en mållös första period tog gästerna ledningen fyra minuter in i den andra akten. Backen Filip Johansson spräckte nollan bakom Frans Tuohimaa på passning från Calvin De Haan och Joel Kellman. Björklöven svarade dock snabbt i numerärt överläge. När Calvin De Haan satt utvisad utnyttjade Robin Kovács chansen och kvitterade till 1–1, framspelad av Axel Ottosson och Fredrik Forsberg.

Glädjen blev dock kortvarig för hemmalaget. Drygt elva minuter senare kunde Simon Zether skicka in 2–1 för Rögle, assisterad av Oskar Jellvik och Mark Friedman.

I den tredje perioden försökte Björklöven trycka på för en kvittering och tog även timeout samt plockade ut målvakten i slutskedet. Rögle och målvakten Arvid Holm stod dock emot, och bärgade segern inför 5 181 åskådare.

Matchfakta Björklöven – Rögle

IF Björklöven – Rögle BK 1–2 (0–0, 1–2, 0–0)

Första perioden: –

Andra perioden: 0–1 (24:10) Filip Johansson (Calvin De Haan, Joel Kellman), 1–1 (25:26) Robin Kovacs (Axel Ottosson, Fredrik Forsberg), spel fem mot fyra, 1–2 (36:39) Simon Zether (Oskar Jellvik, Mark Friedman)

Tredje perioden: –

Skott: 22–23 (7–6, 10–8, 5–9)

Utvisningsminuter: Björklöven: 6 (3x2) min. Rögle: 6 (3x2) min.

Powerplay: Björklöven 50,00% (1/2), Rögle 0,00% (0/2)

Räddningsprocent: Frans Tuohimaa (Björklöven) 91,30% (21/23) – Arvid Holm (Rögle) 95,45% (21/22)

Publik: 5 181 (Visionite Arena)