Hrivik om uppbrottet: ”Är inte längre för mig”

För några veckor sedan stod det klart att Marek Hrvik lämnar Leksand.

Efter lång tid utan någon kommentar berättar stjärnan nu vad orsaken till beslutet var.

— Jag kände att jag behövde en ny utmaning på isen och utanför den, säger Hrivik till FK.

Marek Hrivik bröt sitt kontrakt med Leksand. Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån.

Leksand fick en väldigt tung avslutning på säsongen och missade slutspelet efter den sista grundseriematchen. Efter avslutningen fick sportchefen Thomas ”Tjomme” Johansson börja jobba på nästa säsongs trupp, där flera spelare lämnade.



En av dessa var stjärnforwarden Marek Hrivik. Nu förklarar 33-åriga slovaken varför han valde att bryta sitt kontrakt med Leksand, som var giltigt i ett år till.



— Vi hade diskussioner jag och ”Tjomme” och kom fram till slutsatsen att det här var den bästa vägen framåt för båda parter. Jag kände att jag behövde en ny utmaning på isen och utanför den. Jag vill göra andra saker utanför hockeyn som jag kanske inte gjorde i Sverige, och så spelar åldern in – jag blir inte yngre, säger Hrivik till Falu-Kuriren.

Familjen avgörande faktor

Hrivik är klar för tjeckiska klubben HC Vitkovice som befinner sig i staden Ostrava. Ostrava ligger en och en halv timme ifrån forwardens hemstad Zilina. Hrivik menar att det är en ytterligare orsak till att han lämnar Leksand efter fem säsonger, han vill vara närmre familj och vänner.



I nuläget befinner sig Hrivik hemma med familjen vilket han gläds över att kunna göra i sin framtida karriär. Han berättar att han vill dela sin tid och vara hälften hemma i Zilina och hälften i Ostrava när säsongen drar igång. Något som inte var möjligt i Leksand och Sverige.

”Kändes naturligt att avsluta avtalet”

Dessutom har Hrivik haft några tuffare säsonger de senaste åren. Forwarden förklarar att han inte är nöjd med sin prestationsnivå och dessutom kämpat med flera olika skador. Nu vill han ta det lite lugnt och låta kroppen återhämta sig, vilket även innebär att han tackade nej till VM.



— Det har hållit på säsong ut och säsong in, så till slut kändes det naturligt att avsluta avtalet ett år i förväg. Jag känner att det där inte längre är för mig. Och många gånger har det blivit för mycket hockey och för lite tid för återhämtning. Jag hoppas kunna råda bot på det nu. Just nu njuter jag av att vara hemma, det är inte ofta man har tid för sånt. Särskilt inte om man spelar VM varje år vid den här tiden, säger Hrivik.



Hrivik som har storspelat för Leksand under vissa säsonger menar att han är väldigt tacksam över sin tid i klubben. Framför allt säsongen 2020/2021 gjorde forwarden succé där han stod för 51 poäng på sina 44 matcher. Hrivik berättar att han har många positiva minnen från tiden i Leksand men att det var läge för honom att lämna.