Marcus Johansson valde Färjestad framför NHL.

Marcus Johansson är ett av de största stjärnvärvningarna som gjorts inför den här SHL -säsongen. 35-åringen kommer från sin poängmässigt bästa NHL -säsong sedan 2016/17 och valde inför denna säsong att återvända till Färjestad .

Detta trots att det fanns gott om möjligheter att stanna borta i NHL.

– Jag hörde tidigt att det var flera andra NHL-klubbar som var intresserade och ville ha dit mig, men det kändes inte som ett alternativ för oss, säger han till Expressen .

I stället är Johansson nöjd över att själv fått bestämma när det var dags att sätta punkt för NHL-karriären.

– Jag tyckte att det var kul och skönt att få avsluta där borta på mina egna villkor, ta ett beslut som känns rätt för mig och min familj och något som jag är väldigt taggad för, säger han.

"En väldigt kul utmaning"

Kontraktet med Färjestad sträcker sig över den kommande säsongen och målbilden är att hjälpa Karlstadsklubben till ett nytt SM-guld.

– Det är en väldigt kul utmaning. Det är också kul att förväntningarna är sådana. Det är en hög standard, man vill vinna och man ser sig själv bland topplagen. Uppenbarligen gör resten av hockey-Sverige också det, säger han.

Johansson stod förra säsongen för 49 poäng (15+34) på 75 matcher för Minnesota och spelade även två matcher i OS med Tre Kronor. Under sin tid i NHL noterades 35-åringen för totalt 566 poäng på 1 058 matcher för Washington, New Jersey, Boston, Buffalo, Seattle och Minnesota.