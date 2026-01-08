”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Marcus Hardegård har utgått skadad i matchen mellan Timrå och Rögle.

Detta efter en tackling av Felix Nilsson som slutade med en tvåminutersutvisning.

– Han kan ju skippa knuffen i ryggen, tycker jag. Hardegård är i ett ganska utsatt läge där, säger experten Oscar Möller.

– Jag ber om ursäkt för den, den var lite onödig, säger Felix Nilsson till TV4.

Marcus Hardegård fick kliva av efter tacklingen av Felix Nilsson. Foto: Pär Olert/Bildbyrån & TV4/Skärmdump

I andra perioden mellan Timrå och Rögle inträffade en uppmärksammad situation.

Timråbacken Marcus Hardegård har pucken vid sargen och vänder runt i samband med att han ska dumpa ner pucken i offensiv zon. Precis efter att Hardegård har skickat iväg pucken kommer Rögle-forwarden Felix Nilsson och delar ut en tackling i ryggen på Hardegård som faller framåt, med ansiktet först, in i sargkanten. Hardegård blev liggandes på isen under en längre tid innan han kom upp på benen. Backen gick sedan direkt ut i omklädningsrummet.

Felix Nilsson: ”Hoppas bara att det är bra med honom”

Domarna valde sedan att videogranska situationen för att se om det skulle bli matchstraff efter Felix Nilssons tackling.

– Felix Nilsson försöker fullfölja tacklingen. Han kan ju skippa knuffen i ryggen där tycker jag. Hardegård är ju i ett ganska utsatt läge där också. Man har ju sett fulare tacklingar få ett mindre straff så att säga, säger TV4:s expertkommentator Oscar Möller i sändningen.

Efter videobedömning väljer domarna däremot att ändra sitt beslut. I stället för en femma får Nilsson en tvåminutersutvisning för ”boarding”.

– Det är rätt dömt, tycker jag, även om det är ett känsligt läge. Det ska ju såklart leda till någon slags utvisning men det mindre straffet blir bra där, säger Möller.

Felix Nilsson fick alltså fortsätta spela i matchen efter sin utvisning medan Marcus Hardegård alltså lämnade matchen skadad. I pausen bad sedan Nilsson om ursäkt efter smällen.

– Jag försöker backchecka hem och ska fullfölja där. Han vänder upp och tacklingen kommer i ryggen. Det är såklart inte meningen. Jag hoppas bara att det är bra med honom. Det är det som är det viktiga. Om det är en femma eller en tvåa, det skiter jag lite i när det är en sådan situation. Det viktigaste är att det är bra med honom. Jag ber om ursäkt för den, den var lite onödig, säger han till TV4.

