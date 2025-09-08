Tidigare i somras gav sig Leksand ut på teambuilding i skogen.

Då hamnade målvaktstalangen Marcus Gidlöf på sjukhus – efter en myggattack.

– Jag är väl ingen riktig överlevnadskille, konstaterar han för SVT Sport.

Foto: Daniel Stiller/Bildbyrån

Det var under sommaren som Leksand hade teambuilding dagar ute i skogen, där spelarna skulle vistas utan telefoner och göra sin egen bivack i skogen. Det skulle visa sig bli en utmaning för många spelare i laget, men ingen hade det så tufft som målvaktslöftet Marcus Gidlöf.

När laget återsamlades efter den första natten återvände Gidlöf så pass myggbiten att han tvingades uppsöka sjukhus.

– Jag är väl ingen riktig överlevnadskille. Jag blev myggbiten i hela ansiktet och det svällde upp och det var blött och kallt och jag kände vad gör jag här, säger Gidlöf till SVT Sport.

Lärde sig mycket den kvällen

Gidlöf kunde återvända till laget samma dag och deltog därefter på de resterande två dagarna av Leksands teambuilding i skogen.

– Det var en tuff natt och försöka fördriva tiden själv men jag tycker man lärde sig väldigt mycket den kvällen att förutsättningarna behöver inte vara perfekta hela tiden man kommer klara det och man fick många svar på tankar som kom men jag var nära att kasta in handduken flera gånger, säger Gidlöf.

Den 19-årige målvakten bildar tillsammans med Jakob Hellsten målvaktspar i Leksand den här säsongen. Förra säsongen stod det storvuxna målvaktslöftet 17 matcher i SHL och noterades för en räddningsprocent på 90,8 procent.