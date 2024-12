Södertälje uppges vara intresserade av Marcus Eriksson.

Skellefteåforwarden har dock inte hört något från sin tidigare klubb.

– Jag vet inget om det och har inte pratat med Södertäljes sportchef Emil på länge, säger han till Norran.

SSK uppges vara intresserade av Marcus Eriksson. Foto: Bildbyrån (Montage)

Förra veckan rapporterade Sportbladet att Södertälje visat intresse för fjolårets hockeyallsvenska poängkung Marcus Eriksson. Tidningen rapporterade att Södertälje ställt frågan till Skellefteå, men att en flytt inte var aktuell i nuläget med Oskar Vuollet och Zeb Forsfjäll borta på JVM och Linus Lindström alltjämt på skadelistan.

Eriksson själv har dock inte hört något kring ett eventuellt SSK-intresse.

– Inget med mig. Jag har ingen agent, ingen har hört av sig och kollat. Jag vet inget om det och har inte pratat med Södertäljes sportchef Emil (Georgsson) på länge. Jag åker inte runt och funderar på något annat än det som händer här. Jag har ingen annan tanke än att spela här, säger Skellefteåforwarden till Norran.

Sjunkande istid i Skellefteå

39-åringen tog klivet till SHL och Skellefteå inför den här säsongen, där han producerat sex poäng (3+3) på 23 matcher så här långt. Sedan huvudtränaren Robert Ohlsson sparkades i november har istiden sjunkit från tolv minuter i genomsnitt till strax över tio minuter, där forwarden under sina fyra senaste matcher i SHL spelat under tio minuter per match.

Under säsongen har han även stått utanför laguppställningen.

– Vissa matcher känns det bra andra inte. När det blir mindre speltid, blir det mer fokus på att göra rätt saker istället för att chansa. När det blir spridda byten vill man inte hålla på med svårigheter. Mitt huvudfokus har varit att komma in i det här och ge allt för laget ska vinna, säger Eriksson.