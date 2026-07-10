KARLSSON: Jag förstår inte den enorma kritiken
SHL

KARLSSON: Jag förstår inte den enorma kritiken

Publicerad 10 juli 2026 10:40
Måns Karlsson
Måns Karlsson
Chefredaktör
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Johan Alcén får minst sagt kritik i sociala medier och Brynäs lag ifrågasätts. Men hur dåligt är Brynäs lagbygge, egentligen?

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Efter succén i SHL säsongen 24/25, där ett nederlagstippat Brynäs högst sensationellt vann serien i bekväm stil och sen gick till final, skruvades förväntningarna såklart upp rejält till förra säsongen. Man värvade enormt meriterat, att få in spelare som Nicklas Bäckström, Kieffer Bellows, Robert Hägg och Michal Kempný till ett redan starkt lag, vittnade om att Brynäs IF gick för SM-guldet.

Säsongen blev, som alla vet, en besvikelse. Mycket tack vare individuella misstag i egen zon, ett ofta svagt målvaktsspel och ett boxplayspel som fram till de sista tio omgångarna var bedrövligt för det allra mesta. Samtidigt hade man ett grundspel som höll hög klass, och ser vi till expected goals var Brynäs ett topplag.

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Den här artikeln handlar om:

Brynäs IFAxel RindellKrönikor