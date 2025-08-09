Talangen förlorad för SHL-klubben – trots kontrakt

Backtalangen Malte Vass lämnar Färjestad – trots kontrakt.

I stället väntar spel i collegeligan.

– Om jag hade stannat ett år till riskerade jag att min plats skulle fyllas av någon annan, säger 18-åringen till Värmlands Folkblad.

Foto: Magnus Andersson/Bildbyrån

Backlöftet Malte Vass är förlorad för Färjestad.

Trots ett år kvar på sitt avtal med klubben väljer 18-åringen att flytta till USA för spel i collegeligan.

– Om jag hade stannat ett år till riskerade jag att min plats skulle fyllas av någon annan. NCAA-reglerna har nyligen ändrats, vilket gör att spelare från de kanadensiska juniorligorna nu får spela i NCAA. Det innebär att konkurrensen om platserna har blivit ännu hårdare, säger Vass till Värmlands Folkblad.

Kan inte stoppa övergången

Redan i våras rapporterade Värmlands Folkblad att Vass gick i tankar om att lämna klubben för en flytt till USA. Klubben sade då att man inte ville släppa talangen, men i och med att collegeligan står utanför IIHF:s paraply kan inte Färjestad stoppa övergången, enligt Värmlands Folkblad.

– Han har deklarerat för oss att han inte kommer bli kvar här utan att han åker över, säger klubbens junioransvarige Fredrik Jonsson.

”Värdesätter mina studier högt”

Tidigare har Värmlands Folkblad rapporterat att Boston University är skolan som Vass ska börja spela för. Ännu är det inte bekräftat att det är ”Terriers” som den svenske backtalangen kommer att flytta till.

– Jag har trivts fantastiskt bra i Färjestad och hade självklart stannat om jag inte fått det här erbjudandet. Jag värdesätter mina studier högt och den här möjligheten gör att jag kan läsa på universitet samtidigt som jag fortsätter att spela på hög nivå, säger Vass.

I Boston University återfinns sedan tidigare det svenska förstarundevalet Sascha Boumedienne. Vass draftades även han i somras, då Columbus Blue Jackets lade beslag på honom i tredjerundan av NHL-draften.

Vass noterades för fem SHL-matcher och tre CHL-matcher med Färjestad förra säsongen.