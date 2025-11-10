Malmös rockad – lånar från Frölunda: ”Framtiden för sig

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Malmö gör en rockad på forwardssidan.

Filip Björkman lånas tillbaka till Mora – och Frölundas Isac Born ersätter honom i Malmös trupp.

Isac Born lånas ut till Malmö. Foto: Montage av bild från Bildbyrån

Malmö Redhawks har stått för en mixad start på säsongen och produktionen utanför toppkedjorna har varit skral. Nu väljer man att göra en rockad i sin trupp. Först och främst lånas Filip Björkman ut till Mora – där han tidigare spelade.

– Filip har gjort allt rätt i vardagen och jobbat stenhårt, men behöver mer istid än vi kan erbjuda just nu. I Mora får han möjligheten att spela mycket, fortsätta utvecklas och komma tillbaka ännu bättre rustad för SHL, säger Oscar Alsenfelt till Malmös hemsida.

Lånet gäller tills vidare.

Plockar in Frölunda-forward: ”Ung och ambitiös”

Som ersättare har man valt att låna in Frölundas Isac Born.

– Isac är en ung och ambitiös spelare som vill ta nästa steg. Han har haft tuff konkurrens i Frölunda men visat att han håller för SHL. Nu får han chansen att ta mer ansvar hos oss och visa vilken nivå han verkligen har i sig, säger sportchefen.

Under den föregående säsongen gjorde Born 15 poäng på 51 matcher, men i år har det blivit skralt med speltid och noll poäng inspelade på 15 matcher. Lånet gäller fram till decemberuppehållet enligt Frölundas hemsida.

21-åringen har hunnit med att göra 32 poäng på 146 SHL-matcher för Frölunda.