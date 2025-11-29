”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Djurgården hade flera spelare borta på grund av magsjuka.

Sedan orkade DIF inte komma upp i nivå och förlorade med 5-3 mot ett starkt Malmö.

– Vi lyckas inte med så mycket, det är inte bra alls, säger backen Oliver Kylington till TV4.

Djurgården hade inte en chans borta mot Malmö. Foto: Bildbyrån

Djurgården kom till Malmö med ett decimerat lag. Magsjuka härjade i truppen vilket gjorde att backarna Jesper Pettersson, Colby Sissons samt forwards Anton Frondell och Mathias Emilio Pettersen utgick ur laguppställningen jämfört med torsdagens match mot Rögle. Därför kunde Djurgården inte ställa upp med några extraspelare i laget. Även tränaren Robert Kimby ska ha drabbats av sjukdom, men tog ändå plats i båset under matchen.

Det märktes sedan att det var ett sargat Djurgården i början av matchen. Bortalaget hängde inte med i Malmös omställningsspel och blev straffade gång på gång. Axel Sundberg satte 1-0 på ett friläge innan Djurgården kvitterade till 1-1 via nyförvärvet Oliver Kylington. Men sedan klev Malmös stjärnback Robin Salo in i handlingarna. Salo, som är i storform för Malmö, spelade fram till både 2-1 och 3-1 som gjordes av Petter Vesterheim och Linus Öberg.

Djurgården hade alltså en större uppförsbacke efter 20 minuters spel.

– Vi lyckas inte med så mycket. Vi kommer inte alls upp i fem-mot-fem-spelet och vi är för ojämna. Jag tycker att vi spelar långsamt i mittzon och defensiv zon. Vi är inte tillräckligt tajta på dem och vad är det? Tre mål som de har gjort på kontringar. Det är inte bra alls, säger Kylington till TV4 i pausen.

Robin Salo hade show när Malmö vinner mot Djurgården

I andra perioden höll Malmö andan när lagkaptenen Fredrik Händemark klev av efter att ha blivit träffad i ansiktet av ett direktskott från lagkamraten Axel Sundberg. Händemark åkte rakt ut till omklädningsrummet och under tiden som Händemark saknades reducerade DIF till 3-2 genom Gustav Lindström. Men Händemark kom sedan tillbaka i spel igen och parkerade framför mål i powerplay när Robin Salo noterades för sin tredje assist i matchen efter att ha spelat över till Lauri Pajuniemi som skickade in 4-2 med ett direktskott.

– Det var en jävla smäll, men det gick bra, säger Händemark till TV4 i pausen om skottet som han träffades av.

Malmö kunde sedan kontrollera resten av tillställningen och vinna på ett bekvämt sätt med 5-3.

Malmö – Djurgården 5–3 (3-1,1-1,1-1)

Malmö: Axel Sundberg, Petter Vesterheim, Linus Öberg, Lauri Pajuniemi, Seth Barton.

Djurgården: Oliver Kylington, Gustav Lindström, Marcus Krüger.