Tillbaka efter skadan – nu jagar löftet en SHL-plats

Säsongen såg ut att vara över innan den ens hade börjat för Malmö-löftet.

Nu, efter en operation och lång rehab, är Viktor Olofsson åter i spel, där poängproduktionen inte varit ett problem.

– Det är ju en steg upp på alla fronter, säger 20-åringen till hockeysverige.se efter första SM-slutspelsmatchen med A-laget.

Viktor Olofsson om skadeperioden. Foto: Ludvig Thunman / Bildbyrån.

HOVET (HOCKEYSVERIG.SE)

Viktor Olofsson lämnade sin moderklubb HV71 för att försöka ta en plats i Malmös A-lag. Då kom mardrömsbeskedet. Forwarden åkte på en skada och tvingades opereras. Han skulle komma att missa större delen av säsongen 2025/2026. Något han även berättade för hockeysverig.se om i juni.

Efter en lång skadeperiod är han tillbaka på isen, där han inte gått poänglös. I sin andra U20 match stod Olofsson noterad för sex poäng (3+3).

– Det är ju hockey man vill spela, så att bara få vara tillbaka och spela det är det man vill göra. Kul att göra lite poäng också, säger 20-åringen till hockeysverige.se, efter att han även varit med i truppen till A-lagets först åttondelsfinal mot Djurgården.

Trots poängproduktionen sedan återkomsten menar Olofsson att det inte varit helt enkelt att komma in i formen igen. Det är framförallt skridskoåkningen, tempot och flåset som varit utmaningen.

Ett stort steg upp till SHL: ”Stor skillnad”

Även fast Viktor Olofsson bara är 20 år gammal har han fått möjligheten att testa på SHL, och för honom är det stor skillnad från J20-spel.

– Det är ju en steg upp på alla fronter. Allt från skridskoåkningen, tempot, att ta snabba beslut och hårdare passningar, så det är stor skillnad, berättar han.

Hur ser din framtid i Malmö ut?

– Jag har ett år kvar nästa år, så jag ska försöka ta en plats och fortsätta jobba hårt varje dag.

