Mardrömmen – inför flytten: ”Hela säsongen är körd”

Tanken var att slå sig in i Malmö och SHL under 2025/26.

Nu får tidigare landslagstalangen, Viktor Olofsson, istället lägga sig på operationsbordet.

– Jättetufft. Jag var inte beredd på att det här skulle komma som en käftsmäll, berättar 19-åringen för hockeysverige.se.

Viktor Olofsson i SHL-debuten. Foto. Bildbyrån/Carl Sandin (montage).

17 maj kom uppgifterna från Expressen. Viktor Olofsson, född 2006, skulle lämna moderklubben, HV71, för att försöka slå sig in i SHL – via Malmö. Nu, tre veckor senare, kan den 19-årige forwarden konstatera att…



– I stort sett hela säsongen är körd.



Detta berättar Olofsson när hockeysverige.se når honom strax innan han både ska lägga sig på operationsbordet OCH ta studenten.



– Ja, jag fick reda på i måndags att jag ska operera nu på måndag… det blir tufft de kommande månaderna, konstaterar löftet och fortsätter:

– Det är studentdag på fredag, så jag får väl ta det lite lugnare än tänkt då kanske, men det blir skoj ändå. Man har väl någon form av ställning (på benet), tror jag, och sen blir det väl kryckor också under första veckorna.



Det blir inget studentflak för det kanske?

– Nej, antagligen inte. Jag får se vad jag klarar av då, men troligtvis så blir det väl inte det.



Det tidigare landslagslöftet hade lämnat Jönköping för att åka ner till Malmö och försäsongsträna, men sista dagen på besöket slutade olyckligt.



– Det var första besöket nere i Malmö. Vi spelade innebandy och jag skulle stanna på ett ben. Sen kände jag att knät vek sig åt fel håll och hoppade tillbaka. Jag kände att något var fel, men jag trodde inte att det skulle vara så illa, utan mer att jag hade stukat det, berättar Olofsson.

– Det gjorde ont direkt när det hände, men sen släppte smärtan lite mer. Jag tänkte inte att det skulle vara så illa. Det var första veckan som var jobbig, men sedan dess har det varit rätt lugnt, det har inte gjort så jätteont.



Vad är det som är skadat i knät?

– Det är korsbandet som är av, och sen är det även sprickor i menisken.

”Målet var att ta plats i Malmö A-lag”

Precis som övriga spelare födda 2006 runt om i landet stod Viktor Olofsson inför ett viktigt år i sin karriär. Nästan tre hela säsonger av J20-hockey var avklarade och nästa steg skulle vara att föra över allt han lärt sig till seniorhockeyn. Nu får han tänka om – åtminstone till februari.



– Ja, så är det. Det är mer under sista veckan här som jag har blivit medveten om att i stort sett hela säsongen är körd. Det är tufft, men samtidigt blir man starkare mentalt. Man får förbereda sig inför att förhoppningsvis spela i februari någon gång. De brukar säga att det tar ungefär nio månader, och det blir väl i februari, tror jag. Jag hoppas verkligen att jag kan börja lira hockey då igen. Annars blickar jag fram mot nästa säsong.



Olofsson fortsätter med att förklara hur tanken var, precis som rapporterat, att han skulle försöka ta en plats i Malmös A-lag.



– Inför den här säsongen så var målet att etablera sig på seniorhockey på riktigt och ta nästa steg i min karriär. Målet var såklart att ta plats i Malmö A-lag, säger löftet och fortsätter kring varför han känner sig redo att ta det steget nu.

– Jag tror att det framför handlar om att förstå spelet. Jag tycker att jag har blivit mognare i mitt spel, om man jämför första till sista säsongen. Det är de sakerna som jag känner att jag har utvecklat mest, att ta rätt beslut.

Viktor Olofsson med HV71 under en träningsmatch inför 2024/25. Foto: Bildbyrån/Carl Sandin.

Varför känns det rätt att flytta för att ta det steget?

– Jag har spelat i HV71 sedan jag var fyra år, så det är klart att det blir speciellt att inte vara i samma lokaler och i samma korridorer som jag har varit i hela mitt liv. Det är lite speciellt, men samtidigt är det kul att testa på något nytt. Det känns bra ändå.



Nu blir planen istället att komma tillbaka så fort som möjligt och ta allt därifrån – i Malmö.



– Det var jättetufft, inte vad jag väntade mig. Jag hade höga förhoppningar på den här säsongen och var förväntansfull för vad som komma skall, så jag var inte beredd på att det här skulle komma som en käftsmäll. Det var tufft, förklarar Olofsson.

JVM-hoppet borta: ”Funnits i baktankarna”

Till det hela hör även att 2025/26 är säsongen då många av spelarna födda 2006 tar sats för att komma så nära de bara kan en plats i den där truppen till Junior-VM. För Olofsson hade det, om allt gått rätt, isåfall blivit en återkomst i gruppen han spelade med i U16-, U17- och U18-landslaget.



– Det är klart att det funnits med i baktankarna. Om jag hade haft en riktigt bra säsong här nu så hade jag haft möjligheten att kanske vara med, men det är inget jag går runt och tänker på, förklarar han.



Vad tar du sikte på istället, för att motivera dig?

– Bara att komma tillbaka så fort som möjligt, utan att stressa. Och att då, förhoppningsvis, vara lika bra om inte bättre än när jag avslutade säsongen. Förhoppningsvis är jag starkare mentalt och fyiskt än vad jag var i slutet av denna säsongen.



Du fick även debutera i SHL i slutet av mars. Hur var det med tanke på din resa i HV71?

– Det är klart att det var speciellt. Det har verkligen varit en barndomsdröm. Sen betydde inte matchen i sig någonting, men att få göra debut och ändå få spela en del var jätteskoj. Det är klart att man kommer ta med sig det inför nästa säsong, och hela livet också.



Kommer du ihåg något från första bytet?

– Ja, lite. Jag började som 13:e forward och sen blev Radan Lenc skadad. Jag fick hoppa in med (Oscar Fisker) Mølgaard och (André) Petersson. Det var skitkul. Det är två bra lirare så det var bara att ta rygg på dem, avslutar Viktor Olofsson.

