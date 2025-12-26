Malmö vann mot Växjö

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Malmö-seger med 5–2 mot Växjö

Malmös sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Carl Persson avgjorde för Malmö

Malmö vann på bortaplan mot Växjö i SHL. Matchen på fredagen slutade 2–5 (0–1, 1–3, 1–1).

Segern var Malmös sjunde på de senaste åtta matcherna, och fjärde bortasegern i rad.

Frölunda nästa för Malmö

Janne Kuokkanen gav Malmö ledningen efter 16.52.

Malmö stod därefter för tre raka mål i andra perioden när laget gick från 0–1 till 0–4 på bara 8.28.

Växjö reducerade dock till 1–4 genom Karl Henriksson efter 11.44 av perioden.

11.23 in i tredje perioden satte Fredrik Händemark pucken framspelad av Carl Persson och Axel Sundberg och ökade ledningen.

14.02 in i perioden nätade Växjös Dennis Rasmussen på pass av Felix Robert och Lucas Elvenes och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Växjö.

Carl Persson och Axel Sundberg gjorde båda ett mål och två assist för Malmö.

Söndag 28 december spelar Växjö borta mot LHC 18.00 och Malmö mot Frölunda hemma 15.15 i Malmö Arena.

Växjö–Malmö 2–5 (0–1, 1–3, 1–1)

SHL, Vida Arena

Första perioden: 0–1 (16.52) Janne Kuokkanen.

Andra perioden: 0–2 (20.14) Thomas Berg Paulsen, 0–3 (26.15) Carl Persson (Fredrik Händemark, Axel Sundberg), 0–4 (28.42) Axel Sundberg (Seth Barton, Carl Persson), 1–4 (31.44) Karl Henriksson (Reid Gardiner, Zachary Giuttari).

Tredje perioden: 1–5 (51.23) Fredrik Händemark (Carl Persson, Axel Sundberg), 2–5 (54.02) Dennis Rasmussen (Felix Robert, Lucas Elvenes).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Växjö: 2-0-3

Malmö: 4-0-1

Nästa match:

Växjö: Linköping HC, borta, 28 december 18.00

Malmö: Frölunda HC, hemma, 28 december 15.15