Malmö öppnar för förlängning med Sylvegård

Emil Sylvegård har startat starkt i Malmö och en förlängning är inte omöjlig.

För några veckor sedan gick Malmö Redhawks ut med att man skrev ett korttidsavtal med Emil Sylvegård. Forwarden var klubblös efter att ha vunnit den finska ligan förra året och har verkligen tagit för sig under sina hittills fem matcher med Malmö. Mål i första bytet, vinst mot derbyrivalerna Rögle BK och som vanligt med Sylvegård, en del fysiskt spel.

Från början var tanken att Sylvegård skulle täcka upp den långa skadelistan som Malmö hade, men Malmös sportchef Oscar Alsenfelt gick ut med att en förlängning inte är omöjligt. Han berättar för Sydsvenskan att han är nöjd med vad Sylvegård visat upp.

– Extremt mycket fokus har lagts på honom, men han har klarat av att prestera i den balansen och legat på den där berömda gränsen som han ska göra. Han har gjort det bra för oss.

Förlängning: "Absolut kan vi tänka oss det"

Elva poäng på femton möjliga har det blivit för Malmö med Sylvegård i laguppställningen. Tidigare förklarade Alsenfelt att det är upp till Sylvegård att bevisa om han vill spela kvar efter sitt korttidskontrakt. Nu öppnar han upp för att det sker samtal om en förlängning med hemvändaren. Något beslut är inte taget än, men Malmö vill att Sylvegård stannar.

– Jag hade småsamtal med Emil nu i veckan här, lite vad han tänker och vad vi tänker och när ett besked måste ges. Vi har en samsyn och förståelse för varandra.

Malmös skadelista

Malmö har sedan innan haft sin kapten Fredrik Händemark borta med en överkroppskada. Även forwarden Isac Born har en överkroppskada och varit borta. De båda förväntas vara tillbaka inom kort. Hugo Pettersson, som har en underskroppsskada kommer däremot vara borta till efter årsskiftet.

– Vi hoppas det, men är inte helt säkra. Händemark och Born kommer att testa lite på måndag, så vi får se vad utvärderingen säger där. Hugo blir borta längre, säger Alsenfelt.