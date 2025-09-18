Malmös mardrömssiffror: ”Helt under isen”

0–3 vid första paus har varit verkligheten för Malmö i de två första SHL-omgångarna.

Idag, mot Leksand, dröjde det endast sju (!) minuter innan resultattavlan visade samma sak.

– Det är för dåligt från vår sida. Vi är inte med, vi är inte vakna för tredje matchen i rad, säger Linus Öberg i TV4.

Tomas Kollar under mötet med Leksand. Foto: Bildbyrån (montage).

Malmös mardrömsstart på SHL-säsongen blir bara värre och värre.



Efter att Tomas Kollars mannar förlorat med 0–5 mot Luleå och 2–6 mot Färjestad väntade Leksand under torsdagen. Då tog det endast sju (!) minuter innan man återigen befann sig i ett 0–3-underläge. Något man lyckats finna sig i vid förta periodpaus i båda de två första matcherna på säsongen.



Lyytinen satte det första för Leksand i tredje minuten, Eljas det andra i femte och Nilsson blev tredje spelare att jubla vid 6.52.



– Malmö är helt under isen. De är inte på isen. Det är tredje skottet på mål och det är 3–0 Leksand. Jisses. Så länge han får stå fri, säger TV4:s kommentator Patrik Westberg samtidigt som Tomas Kollar tar time out för att väcka sitt lag.

– Malmö som normalt sett är starka defensivt har gått fullständigt vilse i pannkakan, fortsätter Westberg.

Öberg: ”Vi är inte vakna för tredje matchen i rad”

Malmö fick in en reducering efter att Leksand varit för många spelare på isen, men det var Lyytinen som var sist på pucken även den gången då ett urspel studsade på backen och in i egen bur.



– Jag vet inte vad jag ska säga. Det är för dåligt från vår sida. Vi är inte med, vi är inte vakna för tredje matchen i rad. Vi sätter oss i en riktig skitsits igen. Då får vi jobba efter det, säger Linus Öberg till TV4 i paus och fortsätter:

– Det behövs inga bortförklaringar. Det är bara ut och köra nu.



Matchen pågår!



