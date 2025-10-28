Leksands stora problem i målskyttet var som bortblåsta i andra perioden. Då tappade Malmö-kaptenen Fredrik Händemark tålamodet.

– Det är inte mycket som är bra Björn, börjar han i TV4 vid 0–3.

Fredik Händemark. Foto: Bildbyrån och TV4 (skärmdump).

14 poäng var, 12:e och 13:e plast i SHL-tabellen.



Det var med dessa förutsättningar som Leksand och Malmö klev in i tisdagens ångestmöte. Första perioden kom och gick och skottstatistiken visade att det var precis så jämnt som det var i poängraden mellan lagen. Då, i andra perioden, smällde det till.



Efter två insläppta mål inom loppet av 60 sekunder ställde sig Fredrik Händemark för att summera.



– Det är inte mycket som är bra Björn, börjar Malmö-kaptenen och fortsätter om spelvändningarna i andra perioden.

– Bra fråga. Vi måste i alla fall sluta pinscha som sista gubbe på 40/60- och 50/50-puckar. Då får vi backa hem. Vi kan inte bara kliva fram… det blir två mot noll-lägen. Det blir svårt att vinna då.



Med 20 minuter kvar var uppförsbacken hela 0–3, samtidig som HV71 var på väg ikapp med en egen ledning mot Linköping.



– Jag tycker att det är rätt tydligt vad vi ska göra, men vi är för avvaktande. Vi står och tittar liksom, och vi tar inte tag i grejerna. Den som har pucken får ingen hjälp, alla bara åker och gömmer sig, och det är inget snack ute på isen. Vi måste tillbaka till ”basics” och hjälpa varandra, fortsätter Händemark.

– Vi måste flytta pucken snabbare, då kan vi spela förbi dem. Det har vi gjort några gånger när vi har flyttat den snabbt. Sen måste vi ha längre anfalla och trycka ner dem lite och skapa lite lägen så det händer något.



Matchen pågår!

