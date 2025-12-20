Malmö blir överkört – buas ut: ”Det är en uppvisning”

Malmö har varit ett av de senaste tidens hetaste lag.

Samtidigt har Luleås kräftgång fortsatt. Men på lördagen satte mästarna ner foten – och körde fullständigt över Malmö i den första perioden.

– Det är en uppvisning i hockeykonst, säger Åke Unger i TV4.

I den andra perioden skapade Malmö dock kontakt igen.

Axel Sundberg och Malmö har en del att prata igenom. Foto: Christian Örnberg / BILDBYRÅN / COP 166 / CO0652

Luleå har haft en tuff säsong hittills, men har den senaste tiden förstärkt truppen. Veteraner som Brendan Shinnimin och Linus Omark har återvänt och Ben Tardif har värvats in från Finland.

Den senaste tiden har man dessutom börjat bygga på en imponerande bortaform. Det skulle visa sig väldigt tydligt redan i den första perioden borta mot formstarka Malmö. 2–12 i skott – total spelmässig dominans och 3–0 på tavlan.

Slutspelets MVP Frederic Allard gjorde mål för andra matchen i rad, när han satte 3–0. Då möttes målet med höga burop från hemmapubliken, något som också hördes när perioden blåstes av.

– Det är en uppvisning i hockeykonst, säger Åke Unger i TV4 om matchbilden.

Malmös galna facit – gör mål i två raka PP

I den andra perioden gjorde Pontus Andreasson fyran med ett skott i krysset och Marek Langhamers eftermiddag blev mardrömslik.

Men sedan spelade Malmö in sig i matchen något och Carl Persson reducerade till 1–4 i powerplay. Det dröjde inte länge innan man fick ett nytt powerplay och då reducerade Fredrik Händemark på nytt.

Matchen pågår..