Magnus Nygren vände hem till Färjestad på ett treårskontrakt 2023.

Efter den kommande säsongen löper avtalet ut – och för 35-åringen är målsättningen tydlig.

– Jag ska göra vad jag kan för att ”Walle” vill ha mig kvar, säger Nygren till Värmlands Folkblad.

2023 valde Magnus Nygren att vända hem till Färjestad efter sex år i Davos. Stjärnbacken skrev då på ett treårsavtal med SHL-klubben som löper ut våren 2026.

Nygren går således in i den kommande SHL-säsongen med ett utgående kontrakt.

– Det kommer vara upp till mig om jag förtjänar ett nytt kontrakt. Jag litar på min kunskap och att mitt driv ska räcka långt och jag har ingen stress, det finns en hel säsong att visa det. Jag är inte klar, för mig är det inte ens en fråga, säger Nygren till Värmlands Folkblad.

”Aldrig haft problem med motivationen”

Veteranen har spelat genom skadebekymmer under perioder av sin återkomst i Färjestad och missade de sista matcherna mot Skellefteå i vårens SM-slutspel. Under sommaren genomförde Nygren även ett ingrepp för att få bukt på en skada. Skadeproblemen har dock inte naggat Nygrens motivation att fortsätta spela.

– Jag klarade att hålla motivationen uppe med dubbla benbrott, skrot i benet och stå emot vad folk tycker, tänker och skriver. Så borde jag tycka att det är jäkligt mycket roligare nu. Jag har aldrig haft problem med motivationen när det kommer till träning och spela hockey. Det är fortfarande det roligaste jag vet och jag ska göra vad jag kan för att ”Walle” vill ha mig kvar, säger 35-åringen.

Magnus Nygren har spelat totalt 354 SHL-matcher för Färjestad och producerar 192 poäng. På meritlistan har han ett SM-guld med Färejstad (2011), ett VM-brons (2014) med Tre Kronor samt utmärkelsen Salming Trophy (2013) som bästa svenskfödda back i SHL.

Source: Magnus Nygren @ Elite Prospects