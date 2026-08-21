Magnus Johansson stannar i Linköping.

Foto: Magnus Andersson / Bildbyrån.

Det var inför den här säsongen som Magnus Johansson återvände till Linköping HC. Den tidigare backen anses vara en av klubbens största spelare genom alla tider och tröjan hänger i taket av Saab Arena.

Vintern blev däremot inte som någon hade önskat. LHC parkerade i botten och missade slutspel återigen. Efter säsongen fick "Musse" Håkanson lämna rollen som huvudtränare samtidigt som även Johansson valde att kliva av sitt uppdrag som assisterande tränare. Nu står det däremot klart att han blir kvar i klubben.

Under fredagen meddelade Linköping att 52-åringen stannar i klubben som spelarutvecklare. Där kommer han att jobba med föreningens ungdomar och juniorer.

– Mange är en bra person som är duktig på att arbeta med yngre spelare och kommer hjälpa verksamheten att ta steg och fånga upp även mjuka värden som inte bara handlar om ishockey. Det blir en viktig resurs över alla led där vi får ytterligare ögon, vilket är väldigt viktigt. Vi är mycket glada över att ha Mange kvar i klubben, säger sportchef Andreas Hägglund i ett pressmeddelande .

Magnus Johansson stannar i Linköping

Det här blir Magnus Johanssons tredje säsong som ledare inom Linköping sedan karriären tog slut. Säsongen 15/16 var han assisterande general manager innan han tio år senare alltså återvände som tränare. Nu kommer han att jobba med både killarna och tjejerna på hockeygymnasiet.

– Det känns jättebra. Jag känner redan de flesta som jobbar med verksamheten och har varit inne och sett hur det sköts. Det är riktigt bra kvalitet idag, men vi kan skruva till det ytterligare så att det blir ännu bättre. Det är väldigt bra personal på de här delarna, vilket ger bra förutsättningar, säger Magnus Johansson.