Han prisas som Årets Målvakt i SHL

Magnus Hellberg är utsedd till Årets Målvakt i SHL efter succésäsongen, det meddelar SHL på sin hemsida.

Nykomlingarna Djurgården vann 24 av 25 matcher med Hellberg i mål.

Juryn i SHL-rewards har utsett Djurgårdens målvakt Magnus Hellberg till årets målvakt i SHL. Under säsongen stod Hellberg 40 omgångar. Noterbart är att Djurgården tog 24 av sina 25 vinster med Hellberg i kassen.

35-åringen landade på en räddningsprocent på 90,4%. Han släppte in 2,72 puckar bakom sig per match och höll nollan två gånger under säsongen 2025/2026.

Dessutom har Hellberg spelat näst flest minuter av ligans alla målvakter. Han är också den keepern som gjort flest räddningar under säsongen. 35-åringen gjorde 1004 stycken räddningar, vilket är 159 stycken fler räddningar än tvåan på listan.

Utöver Magnus Hellberg var Skellefteås Strauss Mann samt Frölundas Tobias Normann nominerade till utmärkelsen Årets målvakt i SHL.

