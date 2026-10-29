HV71 åker på femte raka förlusten och blir nollade mot Djurgården.

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Två lag i botten av SHL -tabellen ställdes mot varandra under torsdagskvällen där viktiga poäng stod på spel. HV71 kom från fyra raka förluster och kastade om i laget i jakten på ett trendbrott, där tränaren Niklas Eriksson rutit till mot spelarna tidigare i veckan.

Det verkar dock inte ha gett effekt.

HV71 var förvisso det bättre laget i första perioden men lyckades inte få hål på Magnus Hellberg. I stället var det Djurgården som kunde ta ledningen, efter ett märkligt mål. DIF-backen Nikolas Brouillard bröt igenom och lade in pucken mot mål som sedan studsade fram och tillbaka. Den landade sedan hos HV-backen Andreas Borgman som råkade sparka in pucken som gled under målvakten Felix Sandström och över mållinjen för 1-0 till Djurgården.

Svag match igen av HV71: "Skjuter oss själva i foten"

I andra perioden kunde stockholmarna sedan utöka ledningen på Hovet. Strax efter en utvisning kunde Djurgården vända på spelet vilket ledde till att Marcus Krüger satte 2-0 efter passning av Joe Snively. Det är Krügers andra mål den här säsongen.

– Jag vet inte vad som händer, bra pass där i alla fall. Jag fortsätter gärna att göra mål, det är alltid kul. Det var skönt att sätta dit den. Det viktigaste är att vi spelar bättre här i andra, för vi inte alls nöjda med första perioden, säger Krüger till TV4 i pausen.

2-0 stod sig efter 40 minuters spel och det var då inga muntra miner i HV71.

– Det är ett bedrövligt PP som de kontrar på när de blir fulltaliga och kan göra mål. De vinner mer kamper än vad vi gör. Vi skjuter oss själva lite i foten, säger HV-forwarden Nikola Pasic och var extra besviken över lagets spel i numerära överläge:

– Det är otajmat i uppspelen tycker jag. Sedan är det dåliga passningar där vi sätter varandra i skiten nästan. Det är bedrövligt, givetvis, i powerplay. Om vi ska vinna den här matchen måste vi göra mål i powerplay om vi får chansen igen.

Magnus Hellberg håller nollan för Djurgården

I tredje perioden inledde HV71 en forcering i jakten på att komma tillbaka in i matchen. Efter en utvisning på Krüger fick HV också chansen i powerplay, men det blev inget spelmässigt lyft som Nikola Pasic sökte. I stället slarvade bortalaget med pucken vilket ledde till att Joe Snively kunde komma fri och sätta 3-0 bakom Felix Sandström.

Djurgården kunde sedan hålla undan och vinna med 3-0 för att skaffa sig distans ner till Linköping och HV71 under kvalstrecket. DIF klättrar då också förbi både Brynäs och Växjö och sitter just nu på en slutspelsplats i SHL. Magnus Hellberg blev, som vanligt, stor hjälte för Djurgården sedan han hållit nollan med 27 räddningar.

HV71 har nu fem raka förluster i SHL och ligger fast förankrat som tabelljumbo i SHL, med fem poäng till lagen ovanför kvalstrecket. Kvällens resultat innebär också att HV71 har förlorat alla sju bortamatcher under hösten.

Djurgården – HV71 3–0 (1-0,1-0,1-0)

Djurgården: Nikolas Brouillard, Marcus Krüger, Joe Snively.

HV71: –